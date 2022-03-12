НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 марта, 14:46

ГБР Украины собрало документы для объявления нардепа Кивы в международный розыск

Ранее Генпрокуратура уже высказывала парламентарию подозрение в государственной измене и нанесении вреда своей родине.

<p>На Украине собираются объявить в международный розыск депутата Верховной рады Илью Киву. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B2%D0%B0,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

На Украине собираются объявить в международный розыск депутата Верховной рады Илью Киву. Фото © Wikipedia

На Украине собираются объявить в международный розыск депутата Верховной рады Илью Киву, для этого собраны все необходимые материалы. Об этом сообщило украинское Госбюро расследований.

"Следователи ГБР собрали необходимый пакет документов для объявления Ильи Кивы в международный розыск, который в скором времени будет направлен иностранным коллегам", — уточнило ведомство в Facebook.

Напомним, украинский депутат Илья Кива неоднократно критиковал власть своей страны. Он рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский давно находится за границей и оттуда продолжает записывать обращения по поводу ситуации в Незалежной. Также Кива заявлял о причастности главы контрразведки Украины к убийству экс-главы ДНР Александра Захарченко. Генпрокурор Украины пригрозила Киве розыском и арестом за госизмену. Она уверена, что нардеп своими действиями и высказываниями причинил колоссальный вред родине.

Депутат Рады Кива раскрыл планы контрразведки Украины убить Медведчука

Депутат Рады Кива раскрыл планы контрразведки Украины убить Медведчука

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1