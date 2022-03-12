ГБР Украины собрало документы для объявления нардепа Кивы в международный розыск
Ранее Генпрокуратура уже высказывала парламентарию подозрение в государственной измене и нанесении вреда своей родине.
На Украине собираются объявить в международный розыск депутата Верховной рады Илью Киву. Фото © Wikipedia
На Украине собираются объявить в международный розыск депутата Верховной рады Илью Киву, для этого собраны все необходимые материалы. Об этом сообщило украинское Госбюро расследований.
"Следователи ГБР собрали необходимый пакет документов для объявления Ильи Кивы в международный розыск, который в скором времени будет направлен иностранным коллегам", — уточнило ведомство в Facebook.
Напомним, украинский депутат Илья Кива неоднократно критиковал власть своей страны. Он рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский давно находится за границей и оттуда продолжает записывать обращения по поводу ситуации в Незалежной. Также Кива заявлял о причастности главы контрразведки Украины к убийству экс-главы ДНР Александра Захарченко. Генпрокурор Украины пригрозила Киве розыском и арестом за госизмену. Она уверена, что нардеп своими действиями и высказываниями причинил колоссальный вред родине.