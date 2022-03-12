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12 марта, 14:28

"Гонит на страну": Иосиф Пригожин назвал негодяем Макса Барских за его резкие высказывания о русских

Муж певицы Валерии также указал, что в российском шоу-бизнесе всегда с уважением относились к украинским исполнителям и артистам.

<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81_%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81_%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_2016_(cropped).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a>, Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/CaxIfwBsi7b/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">prigozhin_iosif</a></p>

Фото © Wikipedia, Instagram/prigozhin_iosif

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин ответил украинскому певцу Максу Барских на его резкие заявления в адрес россиян. Он осудил его, заявив, что артист не только зарабатывал крупные суммы своим творчеством в России, но и брал деньги у олигархов.

"Макс Барских заявил, что делал нам одолжение, когда приезжал на заработки в Россию. Назвал нашу страну дырявой. Брать у русских олигархов деньги и не платить с них налоги было не стыдно, петь на русском языке не западло. А теперь он, видите ли, забирает свои права, гонит на страну, в которой кормился и зарабатывал деньги. Ну просто негодяй!" — сказал продюсер в беседе с газетой "Аргументы и факты".

Он также указал, что в российском шоу-бизнесе всегда проявляли уважение по отношению к украинским певцам. Все артисты могли в России зарабатывать, жить, а в некоторых случаях даже не платить налоги, отметил Пригожин.

Валерия и Пригожин ответили на слухи о "бегстве" из России в Израиль, передав привет сплетникам

Валерия и Пригожин ответили на слухи о "бегстве" из России в Израиль, передав привет сплетникам

Ранее Лайф писал, что украинский исполнитель Макс Барских продолжает проявлять гражданскую позицию. И если в прошлый раз он кинул на деньги своих российских поклонников, отказавшись возмещать стоимость билетов на отменённые концерты, то в этот раз он записал видеообращение, в котором сообщил о запрете на использование его музыки на территории России.

Николь Вербер

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