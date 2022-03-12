"Гонит на страну": Иосиф Пригожин назвал негодяем Макса Барских за его резкие высказывания о русских
Муж певицы Валерии также указал, что в российском шоу-бизнесе всегда с уважением относились к украинским исполнителям и артистам.
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Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин ответил украинскому певцу Максу Барских на его резкие заявления в адрес россиян. Он осудил его, заявив, что артист не только зарабатывал крупные суммы своим творчеством в России, но и брал деньги у олигархов.
"Макс Барских заявил, что делал нам одолжение, когда приезжал на заработки в Россию. Назвал нашу страну дырявой. Брать у русских олигархов деньги и не платить с них налоги было не стыдно, петь на русском языке не западло. А теперь он, видите ли, забирает свои права, гонит на страну, в которой кормился и зарабатывал деньги. Ну просто негодяй!" — сказал продюсер в беседе с газетой "Аргументы и факты".
Он также указал, что в российском шоу-бизнесе всегда проявляли уважение по отношению к украинским певцам. Все артисты могли в России зарабатывать, жить, а в некоторых случаях даже не платить налоги, отметил Пригожин.
Ранее Лайф писал, что украинский исполнитель Макс Барских продолжает проявлять гражданскую позицию. И если в прошлый раз он кинул на деньги своих российских поклонников, отказавшись возмещать стоимость билетов на отменённые концерты, то в этот раз он записал видеообращение, в котором сообщил о запрете на использование его музыки на территории России.