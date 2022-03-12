Названы миллионные потери Бузовой, Ивлеевой и других звёзд из-за блокировки Instagram

После решения о блокировке "Инстаграма" блогеры забили тревогу: для многих из них социальная сеть являлась основным источником дохода. Крупную сумму потеряют и известные знаменитости. На сколько опустел кошелёк звёзд шоу-бизнеса, пишет kp.ru .

Самая популярная русская знаменитость в "Инстаграме" — Ольга Бузова — имеет 23,2 миллиона подписчиков. Стоимость одного рекламного поста в её профиле составлял 350–800 тысяч рублей, а сториз — 250 тысяч. За 2021 год она заработала 55,3 млн рублей. Социальная сеть приносила более 35 миллионов рублей в год блогеру и телеведущей Анастасии Ивлеевой. Её аккаунт насчитывал 19 миллионов фолловеров. Рекламную интеграцию у певицы Полины Гагариной можно было заказать за один миллион рублей. Её годовой доход на социальной сети составил 26,4 миллиона рублей.