Посольство РФ узнало о подготовке антироссийской акции в Ницце

Священнослужители и прихожане Николаевского собора в последнее время получают сообщения с угрозами физической расправой.

Посольству России в Париже стало известно о подготовке антироссийской акции в Ницце. Её планировали провести 13 марта перед зданием Николаевского собора, сообщили в пресс-службе дипмиссии России в Париже. Посольство направило ноту с требованием не допустить акции.

"На адресованную дипмиссией французским властям ноту с требованием не допустить проведения подобной акции был получен отрицательный ответ. При этом местная префектура полиции не оставила ни малейшей возможности обжаловать такое решение, поскольку оно было получено вечером 11 марта", — сообщили в пресс-службе посольства.

Приход Николаевского собора, рядом с которым планируется проведение демонстрации, обеспокоен враждебными действиями в отношении россиян в городе, рассказал настоятель, протоиерей Андрей (Елисеев). Митинг запланирован во время воскресного богослужения, которое посещают многие прихожане.

"При этом на обеспечение безопасности силами полиции рассчитывать не приходится. В качестве серьёзных оснований для опасений отец Андрей обозначил появление в Ницце радикальных проукраинских элементов, проявляющих агрессию к русскоязычным гражданам и выкрикивающим украинские националистические лозунги", — рассказали в посольстве.