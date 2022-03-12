Посольство РФ узнало о подготовке антироссийской акции в Ницце
Священнослужители и прихожане Николаевского собора в последнее время получают сообщения с угрозами физической расправой.
Посольству России в Париже стало известно о подготовке антироссийской акции в Ницце. Её планировали провести 13 марта перед зданием Николаевского собора, сообщили в пресс-службе дипмиссии России в Париже. Посольство направило ноту с требованием не допустить акции.
"На адресованную дипмиссией французским властям ноту с требованием не допустить проведения подобной акции был получен отрицательный ответ. При этом местная префектура полиции не оставила ни малейшей возможности обжаловать такое решение, поскольку оно было получено вечером 11 марта", — сообщили в пресс-службе посольства.
Приход Николаевского собора, рядом с которым планируется проведение демонстрации, обеспокоен враждебными действиями в отношении россиян в городе, рассказал настоятель, протоиерей Андрей (Елисеев). Митинг запланирован во время воскресного богослужения, которое посещают многие прихожане.
"При этом на обеспечение безопасности силами полиции рассчитывать не приходится. В качестве серьёзных оснований для опасений отец Андрей обозначил появление в Ницце радикальных проукраинских элементов, проявляющих агрессию к русскоязычным гражданам и выкрикивающим украинские националистические лозунги", — рассказали в посольстве.
Священнослужители и прихожане храма в последнее время стали получать сообщения с угрозами физической расправой. В Ницце, по данным посольства, растёт число нападений радикалов на русскоязычных граждан. Отец Андрей возмущён решением властей Франции, которое ставит под удар православную общину Ниццы. В Посольстве России также выразили обеспокоенность происходящим.
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