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12 марта, 14:48

Доктор Мясников назвал самые полезные продукты для сердца

По словам эксперта, в их числе и те, которые снижают уровень "плохого" холестерина в организме. Например, это орехи и тёмный шоколад с содержанием какао не менее 70%.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие продукты могут предотвратить сердечно-сосудистые заболевания. В эфире телеканала "Россия-1" он отметил, что наиболее популярной считается средиземноморская диета, которая включает фрукты, овощи и рыбу.

Также эксперт упомянул продукты, снижающие уровень "плохого" холестерина в организме. В числе таких, например, орехи, тёмный шоколад с содержанием какао не менее 70 процентов и дикий красный рис.

При этом медик подчеркнул, что самое главное — избегать калорийной пищи, которая ведёт к набору веса. Кроме того, по его словам, лучше воздержаться и от продуктов с высоким содержанием животных жиров.

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Ранее кардиолог Серебрянский перечислил вредные для сердца продукты. Специалист также порекомендовал вести здоровый образ жизни, придерживаться правильного рациона, активно двигаться и делать зарядку.

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Pexels

Николь Вербер

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