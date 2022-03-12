Доктор Мясников назвал самые полезные продукты для сердца
По словам эксперта, в их числе и те, которые снижают уровень "плохого" холестерина в организме. Например, это орехи и тёмный шоколад с содержанием какао не менее 70%.
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие продукты могут предотвратить сердечно-сосудистые заболевания. В эфире телеканала "Россия-1" он отметил, что наиболее популярной считается средиземноморская диета, которая включает фрукты, овощи и рыбу.
Также эксперт упомянул продукты, снижающие уровень "плохого" холестерина в организме. В числе таких, например, орехи, тёмный шоколад с содержанием какао не менее 70 процентов и дикий красный рис.
При этом медик подчеркнул, что самое главное — избегать калорийной пищи, которая ведёт к набору веса. Кроме того, по его словам, лучше воздержаться и от продуктов с высоким содержанием животных жиров.
Ранее кардиолог Серебрянский перечислил вредные для сердца продукты. Специалист также порекомендовал вести здоровый образ жизни, придерживаться правильного рациона, активно двигаться и делать зарядку.
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