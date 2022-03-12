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12 марта, 14:47

Силуанов: Санкциями против РФ Запад нарушил все принципы, которые проповедовал

По словам министра финансов, введённые ограничения касаются мировой торговли, поэтому они рикошетом будут бить и по тем странам, которые их применили.

Введённые Западом антироссийские санкции являются нарушением всех рыночных принципов и подходов, которые всегда проповедовали эти страны, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

"Ограничения касаются всей мировой торговли. И в конечном счёте вернутся эти ограничения в те страны, которые [их] вводили. Рикошетом будут бить и по тем странам, которые вводят такие ограничения", — добавил он в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

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Напомним, ограничения против России вводятся в связи с тем, что 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад уже давно вводит антироссийские ограничения и продолжил бы это делать даже без событий на Украине. Лайф следит за развитием событий.

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Facebook / ruminfin

Александра Васильева

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