Силуанов: Санкциями против РФ Запад нарушил все принципы, которые проповедовал

Введённые Западом антироссийские санкции являются нарушением всех рыночных принципов и подходов, которые всегда проповедовали эти страны, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

"Ограничения касаются всей мировой торговли. И в конечном счёте вернутся эти ограничения в те страны, которые [их] вводили. Рикошетом будут бить и по тем странам, которые вводят такие ограничения", — добавил он в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".