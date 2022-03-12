Зеленский: Я не вижу смелости в объединении ради Украины у членов НАТО
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Ранее он заявлял, что "охладел" к вопросу о вступлении Незалежной в блок и что альянс опасается противоречий и конфронтации с Россией.
Украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал философию Североатлантического альянса. Он заявил в ходе интервью иностранным СМИ о том, что не видит смелости у членов НАТО объединиться ради Киева.
"Вопрос в принципе в лидерах альянса. Согласованной позиции по принятию Украины в НАТО нет. Согласованной позиции, чтобы взять Украину в НАТО, не было. Согласованной позиции относительно того, что Украину возьмут в НАТО, я не вижу. Я считаю, для лидеров НАТО и таких важных вещах для жизни украинцев, как закрыть небо, согласованной позиции нет", — сказал лидер Незалежной.
Он признался, что "смелости в объединении ради Украины у членов НАТО" не видит, и назвал это большой проблемой, проблемой философии альянса. Зеленский отметил также, что не имеет права вмешиваться в действия военного блока, и подчеркнул, что в случае принятия в альянс Украина отстаивала бы права и свободы граждан мира.
Напомним, в феврале президент Украины Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой оперативно принять страну в свои ряды по новой, особой процедуре. Позднее глава государства подписал заявку Незалежной на вступление в ЕС. 1 марта глава офиса украинского лидера Андрей Ермак сообщил, что заявка на вступление Украины в ЕС по ускоренной процедуре принята, зарегистрирована и находится на рассмотрении. При этом Зеленский заявил, что "давно охладел" к вопросу о вступлении его страны в НАТО.