Зеленский: Я не вижу смелости в объединении ради Украины у членов НАТО

Ранее он заявлял, что "охладел" к вопросу о вступлении Незалежной в блок и что альянс опасается противоречий и конфронтации с Россией.

Украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал философию Североатлантического альянса. Он заявил в ходе интервью иностранным СМИ о том, что не видит смелости у членов НАТО объединиться ради Киева.

"Вопрос в принципе в лидерах альянса. Согласованной позиции по принятию Украины в НАТО нет. Согласованной позиции, чтобы взять Украину в НАТО, не было. Согласованной позиции относительно того, что Украину возьмут в НАТО, я не вижу. Я считаю, для лидеров НАТО и таких важных вещах для жизни украинцев, как закрыть небо, согласованной позиции нет", — сказал лидер Незалежной.