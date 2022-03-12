Подавший сигнал тревоги самолёт Петербург – Сочи благополучно сел в аэропорту назначения
Ранее судно сообщило об этом в небе над Казахстаном. Уточнялось, что борт снизился до 6,5 тысячи метров, после чего снова набрал высоту.
Подавший сигнал тревоги пассажирский самолёт рейса Санкт-Петербург – Сочи благополучно сел в аэропорту назначения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.
"Самолёт совершил благополучную посадку в Сочи", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф писал, что пассажирский Airbus Петербург – Сочи подал сигнал тревоги над Казахстаном. Уточнялось, что воздушное судно снизилось до 6,5 тысячи метров, после чего снова набрало высоту.
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