Подавший сигнал тревоги самолёт Петербург – Сочи благополучно сел в аэропорту назначения

Ранее судно сообщило об этом в небе над Казахстаном. Уточнялось, что борт снизился до 6,5 тысячи метров, после чего снова набрал высоту.