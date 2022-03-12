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12 марта, 15:15

Пелоси говорила с Зеленским 50 минут и не смогла правильно произнести его фамилию

Говоря о ситуации в Незалежной, она несколько раз неразборчиво сказала фразу "слава Украине", которая в её выражении больше была похожа на "слава Ухани".

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в ходе пресс-конференции неправильно произнесла фамилию Владимира Зеленского, назвав его "Кевенски". Она пыталась сообщить детали беседы с лидером Незалежной.

"Я провела примерно 50 минут с президентом Кевенски за день до нашего приезда сюда", — заявила Пелоси.

Кроме того, говоря о ситуации в Незалежной, Пелоси несколько раз неразборчиво произнесла фразу "слава Украине", которая в её выражении была больше похожа на "слава Ухани".

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Ранее глава МИД России Сергей Лавров во время встречи в Москве спросил британскую коллегу Лиз Трасс, признаёт ли Лондон суверенитет России над Воронежским и Ростовским регионами. На это Трасс ответила: "Великобритания никогда не признает суверенитет России над этими областями". Позже Трасс объяснилась за конфуз с "нероссийскими" Воронежем и Ростовом. После встречи Лавров выразил сожаление, что Трасс на все аргументы отвечала одно: Москва должна отвести свои войска от границ на собственной территории. Дипломат назвал переговоры разговором "немого с глухим".

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Getty Images / Drew Angerer

Оксана Попова

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