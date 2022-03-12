Зеленский объяснил, что будет являться победой для украинцев
Владимир Зеленский. Фото © Instagram / zelenskiy_official
Лидер Незалежной также отметил важность того, чтобы жители страны эмоционально себя уберегли, остались свободными людьми.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге иностранным журналистам, что победой для его страны и народа будет сохранение самостоятельной нации. При этом он отметил, что это зависит от переговоров.
"Победа для нас — чтобы Украина и украинцы остались, чтобы люди остались живы, чтобы нация эта никуда не делась. Поэтому от разговора и от диалога, конечно, зависит победа в этой войне. А победа, как я вам сказал, — это сохранить нашу нацию", — заявил лидер Незалежной в ответ на вопрос, насколько переговоры зависят от ситуации "на земле".
Он также добавил, что победа будет заключаться в том, чтобы жители Украины эмоционально себя уберегли, остались свободными людьми с теми ценностями, за которые сегодня сражаются.
Лайф напоминает, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий.