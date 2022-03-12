Зеленский объяснил, что будет являться победой для украинцев

Лидер Незалежной также отметил важность того, чтобы жители страны эмоционально себя уберегли, остались свободными людьми.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге иностранным журналистам, что победой для его страны и народа будет сохранение самостоятельной нации. При этом он отметил, что это зависит от переговоров.

"Победа для нас — чтобы Украина и украинцы остались, чтобы люди остались живы, чтобы нация эта никуда не делась. Поэтому от разговора и от диалога, конечно, зависит победа в этой войне. А победа, как я вам сказал, — это сохранить нашу нацию", — заявил лидер Незалежной в ответ на вопрос, насколько переговоры зависят от ситуации "на земле".