Британия успела закупить у России товары на рекордные £2,6 млрд до введения санкций
Предыдущий максимум установлен в декабре 2020 года и составляет чуть менее одного миллиарда четырёхсот миллионов фунтов стерлингов.
Великобритания успела закупить российские товары до введения санкций из-за "Операции Z" на Украине, потратив около 2,6 миллиарда фунтов стерлингов и побив тем самым рекорд по импорту из РФ. Об этом пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на материалы Управления национальной статистики.
"Это вдвое превышает один миллиард триста миллионов фунтов стерлингов российского импорта в декабре и в разы бьёт предыдущий рекорд, установленный в декабре 2020 года на уровне чуть менее одного миллиарда четырёхсот миллионов фунтов стерлингов", — отмечает издание.
Так, Лондон заплатил почти миллиард фунтов за разные виды топлива. На уголь, каменноугольный кокс и брикеты ушло 32 миллиона фунтов, нефть — 590,4 миллиона и газ — 289,1 миллиона. Также Британия потратила три миллиона фунтов на корма для животных, 24,9 миллиона — на разные химикаты из РФ, 11 миллионов — на российскую сталь и 22,1 миллиона — на прочие металлы.
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Как уже писал Лайф, санкции и прочие ограничения вводятся против России в связи с тем, что 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад уже давно вводит антироссийские ограничения и продолжил бы это делать даже без событий на Украине. Лайф следит за развитием событий.
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