Британия успела закупить у России товары на рекордные £2,6 млрд до введения санкций

Великобритания успела закупить российские товары до введения санкций из-за "Операции Z" на Украине, потратив около 2,6 миллиарда фунтов стерлингов и побив тем самым рекорд по импорту из РФ. Об этом пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на материалы Управления национальной статистики.

"Это вдвое превышает один миллиард триста миллионов фунтов стерлингов российского импорта в декабре и в разы бьёт предыдущий рекорд, установленный в декабре 2020 года на уровне чуть менее одного миллиарда четырёхсот миллионов фунтов стерлингов", — отмечает издание.