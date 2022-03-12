Песков сообщил о серии видеопереговоров между Россией и Украиной

Представитель Кремля детали нового раунда беседы представителей двух стран приводить не стал.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о серии видеопереговоров между Москвой и Киевом. По его словам, российскую сторону в них снова представлял помощник российского лидера Владимир Мединский.