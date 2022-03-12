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Регион
Опубликовано 12 марта 2022, 16:05
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Песков сообщил о серии видеопереговоров между Россией и Украиной

Представитель Кремля детали нового раунда беседы представителей двух стран приводить не стал.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о серии видеопереговоров между Москвой и Киевом. По его словам, российскую сторону в них снова представлял помощник российского лидера Владимир Мединский.

"Да. Мединский продолжает возглавлять переговорный процесс", — заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА "Новости", кто представлял российскую сторону на видеопереговорах с Украиной. Представитель Кремля детали нового раунда беседы представителей двух стран приводить не стал.

Лайф напоминает, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий.

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ТАСС / Михаил Метцель

Виктория Дитрих
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