Песков сообщил о серии видеопереговоров между Россией и Украиной
Представитель Кремля детали нового раунда беседы представителей двух стран приводить не стал.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о серии видеопереговоров между Москвой и Киевом. По его словам, российскую сторону в них снова представлял помощник российского лидера Владимир Мединский.
"Да. Мединский продолжает возглавлять переговорный процесс", — заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА "Новости", кто представлял российскую сторону на видеопереговорах с Украиной. Представитель Кремля детали нового раунда беседы представителей двух стран приводить не стал.
Лайф напоминает, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий.
ТАСС / Михаил Метцель