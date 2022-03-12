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12 марта, 16:13

Дочь Егора Кончаловского устроила откровенную фотосессию в ванной

Мария Кончаловская не первый раз шокирует поклонников подобным творчеством. Однако недовольных не оказалось — подписчики осыпали девушку комплиментами.

<p>Обложка © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/Ca1l6X9LVNd/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">welcometomaria</a></p>

Обложка © Instagram / welcometomaria

Дочь известного кинорежиссёра Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной выложила в "Инстаграме" свои снимки в ванной с лепестками роз. В подписи к откровенной фотосессии 20-летняя Мария поблагодарила мужа за удачные кадры.

"Спасибо мужу моему за фотки классные", — написала она и пояснила, что публикация посвящается празднику 8 Марта.

Девушка не первый раз публикует снимки, где предстаёт перед поклонниками в необычных и ярких образах. Подписчики высоко оценили Кончаловскую в роли модели. "Фотка огонь", "Отличные фото, муж хорошие кадры сделал", "Вау!" — такие комментарии они оставили к посту.

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