Дочь Егора Кончаловского устроила откровенную фотосессию в ванной
Мария Кончаловская не первый раз шокирует поклонников подобным творчеством. Однако недовольных не оказалось — подписчики осыпали девушку комплиментами.
Обложка © Instagram / welcometomaria
Дочь известного кинорежиссёра Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной выложила в "Инстаграме" свои снимки в ванной с лепестками роз. В подписи к откровенной фотосессии 20-летняя Мария поблагодарила мужа за удачные кадры.
"Спасибо мужу моему за фотки классные", — написала она и пояснила, что публикация посвящается празднику 8 Марта.
Девушка не первый раз публикует снимки, где предстаёт перед поклонниками в необычных и ярких образах. Подписчики высоко оценили Кончаловскую в роли модели. "Фотка огонь", "Отличные фото, муж хорошие кадры сделал", "Вау!" — такие комментарии они оставили к посту.
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