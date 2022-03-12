Дочь Егора Кончаловского устроила откровенную фотосессию в ванной

Дочь известного кинорежиссёра Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной выложила в "Инстаграме" свои снимки в ванной с лепестками роз. В подписи к откровенной фотосессии 20-летняя Мария поблагодарила мужа за удачные кадры.

"Спасибо мужу моему за фотки классные", — написала она и пояснила, что публикация посвящается празднику 8 Марта.

Девушка не первый раз публикует снимки, где предстаёт перед поклонниками в необычных и ярких образах. Подписчики высоко оценили Кончаловскую в роли модели. "Фотка огонь", "Отличные фото, муж хорошие кадры сделал", "Вау!" — такие комментарии они оставили к посту.