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12 марта, 16:29

Защита титула продолжается: "Авангард" победил в серии "Ак Барс" и вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ

Следующим соперником команды Боба Хартли будет магнитогорский "Металлург".

Омский "Авангард" выиграл у казанского "Ак Барса" в шестом матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ со счётом 2:0. Встреча состоялась в Балашихе, где действующие обладатели Кубка Гагарина во время строительства своего нового стадиона проводят домашние игры.

"Ястребы" забросили по шайбе в первом и втором периодах. Отличились Корбэн Найт и Иван Телегин.

Серия завершилась победой "Авангарда" со счётом 4:2. В четвертьфинале подопечные Боба Хартли сыграют с магнитогорским "Металлургом".

Всё решится в седьмом матче: "Северсталь" сравняла счёт в серии с московским "Динамо" в Кубке Гагарина

Всё решится в седьмом матче: "Северсталь" сравняла счёт в серии с московским "Динамо" в Кубке Гагарина

Кубок Гагарина. 1/8 финала

Восточная конференция. Шестой матч

"Авангард" — "Ак Барс" — 2:0

Шайбы: Найт 18' (1:0), Телегин 40' (2:0)

Счёт в серии — 4:2

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ХК "Авангард"

Роман Фейгин

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