Защита титула продолжается: "Авангард" победил в серии "Ак Барс" и вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ

Омский "Авангард" выиграл у казанского "Ак Барса" в шестом матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ со счётом 2:0. Встреча состоялась в Балашихе, где действующие обладатели Кубка Гагарина во время строительства своего нового стадиона проводят домашние игры.