Защита титула продолжается: "Авангард" победил в серии "Ак Барс" и вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ
Следующим соперником команды Боба Хартли будет магнитогорский "Металлург".
Омский "Авангард" выиграл у казанского "Ак Барса" в шестом матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ со счётом 2:0. Встреча состоялась в Балашихе, где действующие обладатели Кубка Гагарина во время строительства своего нового стадиона проводят домашние игры.
"Ястребы" забросили по шайбе в первом и втором периодах. Отличились Корбэн Найт и Иван Телегин.
Серия завершилась победой "Авангарда" со счётом 4:2. В четвертьфинале подопечные Боба Хартли сыграют с магнитогорским "Металлургом".
Всё решится в седьмом матче: "Северсталь" сравняла счёт в серии с московским "Динамо" в Кубке Гагарина
Кубок Гагарина. 1/8 финала
Восточная конференция. Шестой матч
"Авангард" — "Ак Барс" — 2:0
Шайбы: Найт 18' (1:0), Телегин 40' (2:0)
Счёт в серии — 4:2
ХК "Авангард"