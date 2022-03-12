ВС России вывели из строя 3593 военных объекта Украины

В Минобороны отчитались об уничтожении 61 вертолёта и 126 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Вооружённые силы России с начала операции по защите Донбасса вывели из строя 3593 объекта военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.