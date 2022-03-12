ВС России вывели из строя 3593 военных объекта Украины
Фото © Минобороны РФ
В Минобороны отчитались об уничтожении 61 вертолёта и 126 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.
Вооружённые силы России с начала операции по защите Донбасса вывели из строя 3593 объекта военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Выведено из строя 3593 объекта военной инфраструктуры Украины. Уничтожено: 61 вертолёт, 126 беспилотных летательных аппаратов, 1159 танков и других боевых бронированных машин, 118 реактивных систем залпового огня, 436 орудий полевой артиллерии и миномётов и 973 единицы специальной военной автомобильной техники", — уточнил генерал-майор.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий.