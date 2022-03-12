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Регион
Опубликовано 12 марта 2022, 16:47
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Минобороны РФ: ЛНР взяла под контроль населённые пункты Молодёжное и Возгорье

Также в ведомстве добавили, что Вооружённые силы РФ вышли на рубеж Новомайорское – Павловка-Никольское – Владимировка – Благодатное. Продвижение за день составило 12 километров.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что группировка войск Луганской Народной Республики взяла под контроль населённые пункты Молодёжное и Возгорье.

"Группировка войск Луганской Народной Республики взяла под контроль населённые пункты Молодёжное, Возгорье и овладела южной и центральной частью населённого пункта Попасная. Передовые отряды луганской Народной милиции вышли на окраины города Северодонецк", — сказал генерал-майор в ходе брифинга.

Также Вооружённые силы РФ установили контроль над населёнными пунктами Новоандреевка, Кирилловка и вышли на рубеж Новомайорское – Павловка-Никольское – Владимировка – Благодатное. По данным ведомства, продвижение за день составило двенадцать километров.

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Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий.


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ТАСС / Сергей Мальгавко

Николь Вербер
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