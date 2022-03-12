Минобороны РФ: ЛНР взяла под контроль населённые пункты Молодёжное и Возгорье

Также в ведомстве добавили, что Вооружённые силы РФ вышли на рубеж Новомайорское – Павловка-Никольское – Владимировка – Благодатное. Продвижение за день составило 12 километров.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что группировка войск Луганской Народной Республики взяла под контроль населённые пункты Молодёжное и Возгорье.

"Группировка войск Луганской Народной Республики взяла под контроль населённые пункты Молодёжное, Возгорье и овладела южной и центральной частью населённого пункта Попасная. Передовые отряды луганской Народной милиции вышли на окраины города Северодонецк", — сказал генерал-майор в ходе брифинга.