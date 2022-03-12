Минобороны РФ: ЛНР взяла под контроль населённые пункты Молодёжное и Возгорье
Также в ведомстве добавили, что Вооружённые силы РФ вышли на рубеж Новомайорское – Павловка-Никольское – Владимировка – Благодатное. Продвижение за день составило 12 километров.
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что группировка войск Луганской Народной Республики взяла под контроль населённые пункты Молодёжное и Возгорье.
"Группировка войск Луганской Народной Республики взяла под контроль населённые пункты Молодёжное, Возгорье и овладела южной и центральной частью населённого пункта Попасная. Передовые отряды луганской Народной милиции вышли на окраины города Северодонецк", — сказал генерал-майор в ходе брифинга.
Также Вооружённые силы РФ установили контроль над населёнными пунктами Новоандреевка, Кирилловка и вышли на рубеж Новомайорское – Павловка-Никольское – Владимировка – Благодатное. По данным ведомства, продвижение за день составило двенадцать километров.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий.
ТАСС / Сергей Мальгавко