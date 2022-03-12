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Регион
Опубликовано 12 марта 2022, 16:55
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ВС России сбили три украинских беспилотника и вертолёт Ми-24

Также в ведомстве рассказали о нанесении ударов по 79 объектам военной инфраструктуры Незалежной.

Российские военные в течение последнего дня сбили один украинский вертолёт и три беспилотника. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"За день авиацией и ПВО ВКС России сбиты в воздухе один вертолёт Ми-24 украинских военно-воздушных сил и три беспилотных летательных аппарата, в том числе один "Байрактар ТБ2", — уточнил он.

Как добавил Конашенков, были нанесены удары по 79 объектам военной инфраструктуры Украины, среди них — пункты управления и узлы связи, склады боеприпасов, места скопления военной техники и размещения зенитно-ракетных комплексов.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий.

ВС России вывели из строя 3593 военных объекта Украины
ВС России вывели из строя 3593 военных объекта Украины
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ТАСС / Сергей Мальгавко

Татьяна Миссуми
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