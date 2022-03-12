ВС России сбили три украинских беспилотника и вертолёт Ми-24
Также в ведомстве рассказали о нанесении ударов по 79 объектам военной инфраструктуры Незалежной.
Российские военные в течение последнего дня сбили один украинский вертолёт и три беспилотника. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"За день авиацией и ПВО ВКС России сбиты в воздухе один вертолёт Ми-24 украинских военно-воздушных сил и три беспилотных летательных аппарата, в том числе один "Байрактар ТБ2", — уточнил он.
Как добавил Конашенков, были нанесены удары по 79 объектам военной инфраструктуры Украины, среди них — пункты управления и узлы связи, склады боеприпасов, места скопления военной техники и размещения зенитно-ракетных комплексов.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий.
ТАСС / Сергей Мальгавко