ВС России сбили три украинских беспилотника и вертолёт Ми-24

Также в ведомстве рассказали о нанесении ударов по 79 объектам военной инфраструктуры Незалежной.

Российские военные в течение последнего дня сбили один украинский вертолёт и три беспилотника. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"За день авиацией и ПВО ВКС России сбиты в воздухе один вертолёт Ми-24 украинских военно-воздушных сил и три беспилотных летательных аппарата, в том числе один "Байрактар ТБ2", — уточнил он.