Почти 96 тысяч беженцев с Украины, ДНР и ЛНР будут распределены по регионам России

Больше всех иностранцев примут Воронежская область, Краснодарский край, Крым, Ростовская и Белгородская области.

На портале правовой информации 12 марта опубликовали постановление Правительства России, в котором по регионам расписано распределение 95 909 беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.

"Субъекты РФ обеспечивают приём граждан РФ, Украины, ДНР, ЛНР и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории <...> и прибывших на территорию РФ в экстренном массовом порядке <...>", — говорится в документе, размещённом на официальном портале правовой информации.

Так, больше всех беженцев примут Воронежская область (7000), Краснодарский край (5330), Республика Крым (4788), Ростовская область (4725), Белгородская область (4547). Города федерального значения — Москва, Санкт-Петербург и Севастополь — принимать беженцев не будут. При этом данный процесс будет осуществляться по принципу приоритетности размещения лиц в тех субъектах, где "проживают их родственники-россияне, иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие право на проживание в РФ".