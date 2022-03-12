Почти 96 тысяч беженцев с Украины, ДНР и ЛНР будут распределены по регионам России
Больше всех иностранцев примут Воронежская область, Краснодарский край, Крым, Ростовская и Белгородская области.
На портале правовой информации 12 марта опубликовали постановление Правительства России, в котором по регионам расписано распределение 95 909 беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.
"Субъекты РФ обеспечивают приём граждан РФ, Украины, ДНР, ЛНР и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории <...> и прибывших на территорию РФ в экстренном массовом порядке <...>", — говорится в документе, размещённом на официальном портале правовой информации.
Так, больше всех беженцев примут Воронежская область (7000), Краснодарский край (5330), Республика Крым (4788), Ростовская область (4725), Белгородская область (4547). Города федерального значения — Москва, Санкт-Петербург и Севастополь — принимать беженцев не будут. При этом данный процесс будет осуществляться по принципу приоритетности размещения лиц в тех субъектах, где "проживают их родственники-россияне, иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие право на проживание в РФ".
Отмечается, что, если численность лиц, прибывших в экстренном массовом порядке в субъект РФ, превышает численность, установленную для этого региона, перераспределение эвакуированных будет осуществляться в другие субъекты РФ, для которых соответствующая численность не исчерпана.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий.
ТАСС / Сергей Карпухин