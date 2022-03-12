Боррель поделился опасениями по поводу "расширения военной деятельности" РФ против НАТО

Он также отметил, что, с одной стороны, Евросоюз пытается поддержать Украину, а с другой — предотвратить большую войну.

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил об опасениях организации по поводу того, что Россия может "расширить военную деятельность" против одной из стран НАТО.

"С одной стороны, мы пытаемся поддержать Украину, с другой стороны, предотвратить большую войну", — приводит его слова CNN Türk.

В беседе с турецким телеканалом на полях дипломатического форума в Анталье он отметил, что Россия может расширить "свою военную деятельность", направленную против одной или другой из стран НАТО. По его словам, на этот счёт есть серьёзные опасения.