Боррель поделился опасениями по поводу "расширения военной деятельности" РФ против НАТО
Он также отметил, что, с одной стороны, Евросоюз пытается поддержать Украину, а с другой — предотвратить большую войну.
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил об опасениях организации по поводу того, что Россия может "расширить военную деятельность" против одной из стран НАТО.
"С одной стороны, мы пытаемся поддержать Украину, с другой стороны, предотвратить большую войну", — приводит его слова CNN Türk.
В беседе с турецким телеканалом на полях дипломатического форума в Анталье он отметил, что Россия может расширить "свою военную деятельность", направленную против одной или другой из стран НАТО. По его словам, на этот счёт есть серьёзные опасения.
При этом Боррель исключил вмешательство ЕС в ситуацию на Украине военным путём. Он отметил, что союз не хочет, чтобы конфликт распространялся, однако заявил о необходимости поддержать Незалежную.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий.
ТАСС / Thierry Monasse