PayPal призвал россиян вывести средства с кошельков до их блокировки
Там принесли извинения перед клиентами за доставленные неудобства и напомнили о способе сохранить свои средства.
Американская электронная платёжная система PayPal призвала россиян вывести остатки средств с кошельков в связи с приостановкой услуг по отправке и получению платежей на территории страны. Об этом сообщается в уведомлении на русскоязычной версии сайта зарубежной компании.
"В связи с недавними событиями мы приняли решение приостановить наши услуги по отправке и получению платежей в России. В настоящее время мы сохраняем функцию вывода средств. Чтобы свести к минимуму возможные дальнейшие сбои обслуживания, мы убедительно просим вас вывести остаток средств с вашего счёта до 18 марта 2022 года", — поставили срок в компании.
Там принесли извинения перед россиянами за доставленные неудобства. В PayPal напомнили: чтобы добавить банковский счёт для вывода средств с электронного кошелька, нужно следовать инструкциям в справочном центре.
Ранее транснациональные корпорации Visa и Mastercard объявили о прекращении деятельности в России. Там пояснили, что карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться их системами в других странах, а иностранные карты перестанут работать на территории РФ. В Национальной системе платёжных карт сообщили, что истекшие карты Visa и Mastercard автоматически перевыпустят на базе "Мир".
Shutterstock