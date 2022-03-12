PayPal призвал россиян вывести средства с кошельков до их блокировки

Американская электронная платёжная система PayPal призвала россиян вывести остатки средств с кошельков в связи с приостановкой услуг по отправке и получению платежей на территории страны. Об этом сообщается в уведомлении на русскоязычной версии сайта зарубежной компании.

"В связи с недавними событиями мы приняли решение приостановить наши услуги по отправке и получению платежей в России. В настоящее время мы сохраняем функцию вывода средств. Чтобы свести к минимуму возможные дальнейшие сбои обслуживания, мы убедительно просим вас вывести остаток средств с вашего счёта до 18 марта 2022 года", — поставили срок в компании.