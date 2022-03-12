Казахстанская авиакомпания Qazaq Air возобновит полёты в Россию с 13 марта

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air ("Казак эйр") объявила о возобновлении рейсов в Россию с 13 марта. Об этом сообщил авиаперевозчик.

"Авиакомпания Qazaq Air уведомляет, что все запланированные рейсы в Россию будут восстановлены с 13 марта 2022 года и доступны для бронирования билетов через веб-сайт www.flyqazaq.com", — уточняется в заявлении компании в "Фейсбуке".