Казахстанская авиакомпания Qazaq Air возобновит полёты в Россию с 13 марта
Ранее перевозчик сообщал о прекращении рейсов в российские города из-за отсутствия страхового покрытия на территории страны.
Казахстанская авиакомпания Qazaq Air ("Казак эйр") объявила о возобновлении рейсов в Россию с 13 марта. Об этом сообщил авиаперевозчик.
"Авиакомпания Qazaq Air уведомляет, что все запланированные рейсы в Россию будут восстановлены с 13 марта 2022 года и доступны для бронирования билетов через веб-сайт www.flyqazaq.com", — уточняется в заявлении компании в "Фейсбуке".
Напомним, 12 марта Qazaq Air приостановила полёты в Россию в связи с отсутствием страхового покрытия на территории страны. Рейс до Новосибирска, назначенный на эту дату, был отменён.
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