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12 марта, 17:55

Развязка на последних минутах: ЦСКА в добавленное время вырвал победу у "Локомотива" в московском дерби

Решающий гол забил бывший защитник сборной России Марио Фернандес.

ЦСКА выиграл у "Локомотива" в московском дерби в рамках 21-го тура чемпионата России по футболу со счётом 2:1. Встреча прошла на столичном стадионе "РЖД-арена". Игру обслуживал арбитр из Ростова-на-Дону Сергей Иванов.

Перед перерывом команды обменялись голами. На мяч турецкого полузащитника армейцев Юсуфа Языджи железнодорожники ответили точным ударом французского нападающего Вильсона Изидора.

Победу красно-синим принёс бывший футболист сборной России Марио Фернандес. Он поразил ворота соперника в добавленное арбитром время после подачи Языджи с углового и скидки Бруно Фукса.

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ЦСКА набрал 39 очков и вышел на третье место в турнирной таблице чемпионата России. "Локомотив" с 31 баллом остался на шестой позиции.

Футбол. Чемпионат России

Премьер-лига. 21-й тур

"Локомотив" ЦСКА — 1:2

Голы: Языджи 39' (0:1), Изидор 42' (1:1), Фернандес 90+1' (1:2)

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ФК "Локомотив"

Роман Фейгин

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