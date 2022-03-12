Развязка на последних минутах: ЦСКА в добавленное время вырвал победу у "Локомотива" в московском дерби

ЦСКА выиграл у "Локомотива" в московском дерби в рамках 21-го тура чемпионата России по футболу со счётом 2:1. Встреча прошла на столичном стадионе "РЖД-арена". Игру обслуживал арбитр из Ростова-на-Дону Сергей Иванов.

Перед перерывом команды обменялись голами. На мяч турецкого полузащитника армейцев Юсуфа Языджи железнодорожники ответили точным ударом французского нападающего Вильсона Изидора.

Победу красно-синим принёс бывший футболист сборной России Марио Фернандес. Он поразил ворота соперника в добавленное арбитром время после подачи Языджи с углового и скидки Бруно Фукса.

ЦСКА набрал 39 очков и вышел на третье место в турнирной таблице чемпионата России. "Локомотив" с 31 баллом остался на шестой позиции.