Боррель исключил вмешательство ЕС в ситуацию на Украине военным путём

Он отметил, что союз не хочет, чтобы конфликт распространялся, однако заявил о необходимости поддержать Незалежную.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС не станет вмешиваться в ситуацию на Украине военным путём, а вместо этого будет наносить ущерб экономике России.

"Конечно, мы не будем вмешиваться в ситуацию военным путём. Мы не хотим, чтобы война распространялась, но мы должны их поддерживать [Киев]. Мы должны нанести ущерб их [России] экономике", — приводит его слова CNN Türk.