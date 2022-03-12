Боррель исключил вмешательство ЕС в ситуацию на Украине военным путём

"Конечно, мы не будем вмешиваться в ситуацию военным путём. Мы не хотим, чтобы война распространялась, но мы должны их поддерживать [Киев] . Мы должны нанести ущерб их [России] экономике", — приводит его слова CNN Türk.

При этом он отметил, что все "пытаются найти сложный баланс". По его словам, ЕС, с одной стороны, сейчас пытается поддержать Украину, а с другой — предотвратить большую войну. Как отметил Боррель, Европейский союз опасается, что Россия может "расширить военную деятельность" против одной из стран НАТО. В связи с этим от указал на необходимость изолировать РФ от международного сообщества, параллельно поддерживая Украину.