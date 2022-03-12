Боррель исключил вмешательство ЕС в ситуацию на Украине военным путём
Он отметил, что союз не хочет, чтобы конфликт распространялся, однако заявил о необходимости поддержать Незалежную.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС не станет вмешиваться в ситуацию на Украине военным путём, а вместо этого будет наносить ущерб экономике России.
"Конечно, мы не будем вмешиваться в ситуацию военным путём. Мы не хотим, чтобы война распространялась, но мы должны их поддерживать [Киев]. Мы должны нанести ущерб их [России] экономике", — приводит его слова CNN Türk.
При этом он отметил, что все "пытаются найти сложный баланс". По его словам, ЕС, с одной стороны, сейчас пытается поддержать Украину, а с другой — предотвратить большую войну. Как отметил Боррель, Европейский союз опасается, что Россия может "расширить военную деятельность" против одной из стран НАТО. В связи с этим от указал на необходимость изолировать РФ от международного сообщества, параллельно поддерживая Украину.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий.
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