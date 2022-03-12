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Регион
Опубликовано 12 марта 2022, 18:08
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Боррель исключил вмешательство ЕС в ситуацию на Украине военным путём

Он отметил, что союз не хочет, чтобы конфликт распространялся, однако заявил о необходимости поддержать Незалежную.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС не станет вмешиваться в ситуацию на Украине военным путём, а вместо этого будет наносить ущерб экономике России.

"Конечно, мы не будем вмешиваться в ситуацию военным путём. Мы не хотим, чтобы война распространялась, но мы должны их поддерживать [Киев]. Мы должны нанести ущерб их [России] экономике", — приводит его слова CNN Türk.

При этом он отметил, что все "пытаются найти сложный баланс". По его словам, ЕС, с одной стороны, сейчас пытается поддержать Украину, а с другой — предотвратить большую войну. Как отметил Боррель, Европейский союз опасается, что Россия может "расширить военную деятельность" против одной из стран НАТО. В связи с этим от указал на необходимость изолировать РФ от международного сообщества, параллельно поддерживая Украину.

Боррель: Евросоюз достиг предела своих возможностей в финансовых санкциях против РФ
Боррель: Евросоюз достиг предела своих возможностей в финансовых санкциях против РФ

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий.

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Getty Images / Dursun Aydemir / Anadolu Agency

Николь Вербер
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