Российские губернаторы массово объявили о своём уходе из Instagram
Такое решение приняли главы Московской, Челябинской, Новгородской, Иркутской, Ульяновской, Ростовской, Астраханской областей и других субъектов.
Губернаторы российских регионов массово объявили о прекращении пользования ресурсом Meta — "Инстаграмом". Они выложили соответствующие посты в своих соцсетях, отметив, что теперь с ними можно связаться с помощью российских платформ "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также "Телеграма".
"Телеграм", "ВКонтакте", "Одноклассники" — с сегодняшнего дня будем общаться с вами только на этих площадках. Признание легитимным со стороны социальной сети размещение угроз и призывов к насилию в отношении российских военных делает неприемлемым дальнейшее использование страницы в Instagram", — написал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
Также губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин заявил, что считает необходимым отказаться от использования социальной сети, которая придерживается экстремистской политики в отношении российских военных и президента РФ Владимира Путина.
"Спасибо всем моим подписчикам. Жду вас в других соцсетях, где не поддерживают призывы к насилию в отношении нашей страны и россиян", — отметил глава Севастополя Михаил Развожаев.
По мнению губернатора Новгородской области Андрея Никитина, действия Meta являются недопустимым и грубым нарушением этики и любых человеческих законов. Соцсети должны объединять и способствовать диалогу, а не сеять вражду, подчеркнул он.
"Недопустимо. Неприемлемо. Подлецы из "Меты", экстремисты объявили войну русскому народу и России. "Мета"! Позволив разжигать ненависть в отношении России, ты стала чёрной дырой, а не вселенной", — подписал свою публикацию губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв.
Аналогичное решение об уходе из соцсети объявили главы Карачаево-Черкесской Республики, республик Алтай, Бурятия, Тыва, а также губернаторы Чукотского автономного округа, Ставропольского, Хабаровского, Краснодарского края и Московской, Челябинской, Новгородской, Иркутской, Ульяновской, Ростовской, Астраханской областей.
Напомним, Meta признала, что разрешила в соцсети Facebook призывы к насилию против военных России. До этого агентство Reuters сообщало, что соцсети Facebook и Instagram сняли запрет на посты с призывами к насилию. Кроме того, Meta временно не будет удалять в ряде стран воззвания к смерти российских руководителей. Также в соцсетях разрешено восхваление националистического украинского полка "Азов". Генеральная прокуратура потребовала признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить её деятельность на территории страны. Позже Роскомнадзор объявил о решении ограничить доступ к Instagram. Процедура введения ограничений завершится в полночь 14 марта. Пользователям соцсети дали время на перенос своих фото- и видеоматериалов на другие платформы, а также на уведомления своих подписчиков о "переезде".
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