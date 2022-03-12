Российские губернаторы массово объявили о своём уходе из Instagram

Губернаторы российских регионов массово объявили о прекращении пользования ресурсом Meta — "Инстаграмом". Они выложили соответствующие посты в своих соцсетях, отметив, что теперь с ними можно связаться с помощью российских платформ "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также "Телеграма".

"Телеграм", "ВКонтакте", "Одноклассники" — с сегодняшнего дня будем общаться с вами только на этих площадках. Признание легитимным со стороны социальной сети размещение угроз и призывов к насилию в отношении российских военных делает неприемлемым дальнейшее использование страницы в Instagram", — написал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Также губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин заявил, что считает необходимым отказаться от использования социальной сети, которая придерживается экстремистской политики в отношении российских военных и президента РФ Владимира Путина.

"Спасибо всем моим подписчикам. Жду вас в других соцсетях, где не поддерживают призывы к насилию в отношении нашей страны и россиян", — отметил глава Севастополя Михаил Развожаев.

По мнению губернатора Новгородской области Андрея Никитина, действия Meta являются недопустимым и грубым нарушением этики и любых человеческих законов. Соцсети должны объединять и способствовать диалогу, а не сеять вражду, подчеркнул он.

"Недопустимо. Неприемлемо. Подлецы из "Меты", экстремисты объявили войну русскому народу и России. "Мета"! Позволив разжигать ненависть в отношении России, ты стала чёрной дырой, а не вселенной", — подписал свою публикацию губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв.