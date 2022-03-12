В ДНР сообщили о гибели 79 военных республики за всё время "Операции Z"

Украинская сторона, по данным Народной милиции, за этот же период потеряла 1055 солдат в семи подразделениях ВСУ.

С момента начала российской спецоперации на Украине погибли 79 военных Донецкой Народной Республики (ДНР) и 251 получил ранения. Об этом сообщает Народная милиция республики в "Телеграме".

"С начала проведения специальной военной операции по освобождению Донбасса... 79 защитников ДНР погибли при исполнении воинского долга, а также 251 боевой товарищ получил ранения", — отмечается в заявлении.