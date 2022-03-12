В ДНР сообщили о гибели 79 военных республики за всё время "Операции Z"
Украинская сторона, по данным Народной милиции, за этот же период потеряла 1055 солдат в семи подразделениях ВСУ.
С момента начала российской спецоперации на Украине погибли 79 военных Донецкой Народной Республики (ДНР) и 251 получил ранения. Об этом сообщает Народная милиция республики в "Телеграме".
"С начала проведения специальной военной операции по освобождению Донбасса... 79 защитников ДНР погибли при исполнении воинского долга, а также 251 боевой товарищ получил ранения", — отмечается в заявлении.
А в семи украинских подразделениях погибло 1055 военных и ранено 1229 начиная с 24 февраля, такие приводятся данные в сообщении.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий.
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