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12 марта, 17:40

Советник офиса Зеленского Подоляк заявил о жёсткой позиции Киева в видеопереговорах с РФ

Ранее сегодня Песков сообщил о серии контактов с Украиной. По его словам, российскую сторону в них снова представлял Владимир Мединский.

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Podolyak_M/status/1502687915121459206/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Михайло Подоляк</a></p>

Фото © Twitter / Михайло Подоляк

Переговоры между Россией и Украиной по "Операции Z" продолжаются безостановочно в видеоформате, сформированы специальные рабочие подгруппы. Об этом сообщил в "Твиттере" советник главы офиса президента Незалежной Михаил Подоляк.

"Переговоры с делегацией РФ продолжаются беспрерывно в видеоформате. Созданы специальные рабочие подгруппы. Позиции Украины определены очень жёсткими предыдущими директивами", — написал Подоляк, прикрепив совместное фото с главой офиса президента Андреем Ермаком.

Песков сообщил о серии видеопереговоров между Россией и Украиной

Песков сообщил о серии видеопереговоров между Россией и Украиной

Напомним, 12 марта президент РФ Владимир Путин пообщался по телефону с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Разговор длился 75 минут. Российский лидер привёл многочисленные факты грубейшего нарушения ВСУ норм международного гуманитарного права. Путин также подробно рассказал Макрону и Шольцу о прошедшей в последние дни в видеоформате серии переговоров российских и украинских представителей. О главных событиях на Украине читайте в онлайн-трансляции Лайфа.

Андрей Бражников

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