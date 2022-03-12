Советник офиса Зеленского Подоляк заявил о жёсткой позиции Киева в видеопереговорах с РФ

Ранее сегодня Песков сообщил о серии контактов с Украиной. По его словам, российскую сторону в них снова представлял Владимир Мединский.

Переговоры между Россией и Украиной по "Операции Z" продолжаются безостановочно в видеоформате, сформированы специальные рабочие подгруппы. Об этом сообщил в "Твиттере" советник главы офиса президента Незалежной Михаил Подоляк.

"Переговоры с делегацией РФ продолжаются беспрерывно в видеоформате. Созданы специальные рабочие подгруппы. Позиции Украины определены очень жёсткими предыдущими директивами", — написал Подоляк, прикрепив совместное фото с главой офиса президента Андреем Ермаком.