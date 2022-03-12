СМИ: ЕС собирается ввести новые санкции против РФ после переговоров Макрона, Путина и Шольца

В Елисейском дворце заявили, что телефонная беседа между главами государств по Украине была тяжёлой.

Страны Евросоюза собираются объявить о новых антироссийских санкциях после трёхсторонней телефонной беседы между лидерами России, Германии и Франции Владимиром Путиным, Олафом Шольцем и Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщает телеканал BFM, ссылаясь на источник в Елисейском дворце.

"Мы примем новые санкционные меры в ближайшие часы", — уточнил источник, пояснив, что Москва "не продемонстрировала желания остановить войну".

По его словам, телефонные переговоры Макрона, Путина и Шольца были тяжёлыми. В Елисейском дворце уверены, что Россия может оказаться в полной изоляции по примеру КНДР или Сирии. А давление со стороны Запада продолжится, чтобы остановить российскую спецоперацию на Украине.