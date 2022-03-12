СМИ: ЕС собирается ввести новые санкции против РФ после переговоров Макрона, Путина и Шольца
В Елисейском дворце заявили, что телефонная беседа между главами государств по Украине была тяжёлой.
Страны Евросоюза собираются объявить о новых антироссийских санкциях после трёхсторонней телефонной беседы между лидерами России, Германии и Франции Владимиром Путиным, Олафом Шольцем и Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщает телеканал BFM, ссылаясь на источник в Елисейском дворце.
"Мы примем новые санкционные меры в ближайшие часы", — уточнил источник, пояснив, что Москва "не продемонстрировала желания остановить войну".
По его словам, телефонные переговоры Макрона, Путина и Шольца были тяжёлыми. В Елисейском дворце уверены, что Россия может оказаться в полной изоляции по примеру КНДР или Сирии. А давление со стороны Запада продолжится, чтобы остановить российскую спецоперацию на Украине.
Напомним, 12 марта президент РФ Владимир Путин пообщался по телефону с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Разговор длился 75 минут. Российский лидер привёл многочисленные факты грубейшего нарушения ВСУ норм международного гуманитарного права. Однако зарубежные коллеги заявили, что не видят никаких нарушений. О главных событиях на Украине читайте в онлайн-трансляции Лайфа.
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