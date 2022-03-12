ВСУ обстреляли российское гражданское судно "Сормовский 3064" в Азовском море

Корабль направлялся из порта в Греции в морской порт Таганрога, инцидент произошёл на расстоянии 12 километров севернее села Шабельское Краснодарского края.

Украинские военные обстреляли российское гражданское грузовое судно "Сормовский 3064" в акватории Азовского моря, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом группой лиц". Об этом сообщили в СК РФ.

"12 марта 2022 года украинские военнослужащие, ведущие боевые действия на юго-востоке Украины, произвели выстрелы из вооружения неизбирательного действия по российскому гражданскому грузовому судну "Сормовский 3064". В момент обстрела судно находилось на расстоянии 12 километров севернее села Шабельское Щербиновского района Краснодарского края в акватории Азовского моря и направлялось из порта Республики Греция в морской порт Таганрога", — уточнили в СК.