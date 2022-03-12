ВСУ обстреляли российское гражданское судно "Сормовский 3064" в Азовском море
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Корабль направлялся из порта в Греции в морской порт Таганрога, инцидент произошёл на расстоянии 12 километров севернее села Шабельское Краснодарского края.
Украинские военные обстреляли российское гражданское грузовое судно "Сормовский 3064" в акватории Азовского моря, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом группой лиц". Об этом сообщили в СК РФ.
"12 марта 2022 года украинские военнослужащие, ведущие боевые действия на юго-востоке Украины, произвели выстрелы из вооружения неизбирательного действия по российскому гражданскому грузовому судну "Сормовский 3064". В момент обстрела судно находилось на расстоянии 12 километров севернее села Шабельское Щербиновского района Краснодарского края в акватории Азовского моря и направлялось из порта Республики Греция в морской порт Таганрога", — уточнили в СК.
В результате попадания снаряда в каюту старшего помощника капитана на судне произошёл пожар. Благодаря действиям членов экипажа возгорание было локализовано и судно покинуло акваторию в зоне поражения. Сейчас СК выясняет все обстоятельства произошедшего и сведения о лицах из числа украинских военнослужащих, причастных к этому нападению.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий.