Второй за день пассажирский самолёт из России подал сигнал тревоги в небе

Самолёт, следовавший по маршруту Нижний Новгород – Санкт-Петербург, подал сигнал тревоги в небе над Тверской областью, сообщил ТАСС источник в авиационных службах. Это второй за день подобный случай.

"Пассажирский "суперджет" рейса Нижний Новгород – Санкт-Петербург подал сквок (сигнал тревоги) над Тверской областью", — уточнил собеседник агентства, добавив, что лайнер не стал менять курс и высоту.