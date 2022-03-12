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12 марта, 17:41
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Второй за день пассажирский самолёт из России подал сигнал тревоги в небе

Этот лайнер выполняет рейс из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург. Высоту и курс он не поменял.

Самолёт, следовавший по маршруту Нижний Новгород – Санкт-Петербург, подал сигнал тревоги в небе над Тверской областью, сообщил ТАСС источник в авиационных службах. Это второй за день подобный случай.

"Пассажирский "суперджет" рейса Нижний Новгород Санкт-Петербург подал сквок (сигнал тревоги) над Тверской областью", уточнил собеседник агентства, добавив, что лайнер не стал менять курс и высоту.

Ранее Лайф писал, что пассажирский Airbus Петербург – Сочи подал сигнал тревоги над Казахстаном. Уточнялось, что воздушное судно снизилось до 6,5 тысячи метров, после чего снова набрало высоту. Лайнер благополучно приземлился в аэропорту назначения.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми

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