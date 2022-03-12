Второй за день пассажирский самолёт из России подал сигнал тревоги в небе
Этот лайнер выполняет рейс из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург. Высоту и курс он не поменял.
Самолёт, следовавший по маршруту Нижний Новгород – Санкт-Петербург, подал сигнал тревоги в небе над Тверской областью, сообщил ТАСС источник в авиационных службах. Это второй за день подобный случай.
"Пассажирский "суперджет" рейса Нижний Новгород – Санкт-Петербург подал сквок (сигнал тревоги) над Тверской областью", — уточнил собеседник агентства, добавив, что лайнер не стал менять курс и высоту.
Ранее Лайф писал, что пассажирский Airbus Петербург – Сочи подал сигнал тревоги над Казахстаном. Уточнялось, что воздушное судно снизилось до 6,5 тысячи метров, после чего снова набрало высоту. Лайнер благополучно приземлился в аэропорту назначения.
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