Госдеп заявил о готовности пойти на полезные Киеву дипломатические шаги
Там рассказали о работе над тем, чтобы у Киева была сильнейшая из возможных переговорная позиция, а также об увеличении давления на Россию.
США готовы предпринять ряд дипломатических шагов для урегулирования ситуации вокруг Украины, которые в Киеве сочли бы полезными, заявил Госдеп.
"Если есть дипломатические шаги, которые мы бы могли предпринять, чтобы украинское правительство сочло их полезными, мы готовы предпринять их. При этом российские намерения остаются ясными, судя по тому, что происходит на местах", — сообщили РИА "Новости" в ведомстве в ответ на просьбу прокомментировать жалобу Владимира Зеленского о том, что Запад недостаточно вовлечён в ситуацию вокруг Украины.
В Вашингтоне высказались за "дипломатию и украинские усилия по достижению прекращения огня с РФ и отвода российских сил". Там заявили, что призывали Москву остановить этот конфликт с самого начала. В Госдепе рассказали о работе над тем, чтобы у Киева была сильнейшая из возможных переговорная позиция, в том числе с увеличением давления на Россию санкциями и "предоставлением оборонной помощи Украине, чтобы она защищала себя".
Напомним, первый раунд переговоров России и Украины из-за "Операции Z" состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля и продлился пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Третий раунд переговоров состоялся 7 марта. В этот раз делегация Киева прилетела на встречу на натовских вертолётах. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
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