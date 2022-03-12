Госдеп заявил о готовности пойти на полезные Киеву дипломатические шаги

Там рассказали о работе над тем, чтобы у Киева была сильнейшая из возможных переговорная позиция, а также об увеличении давления на Россию.

США готовы предпринять ряд дипломатических шагов для урегулирования ситуации вокруг Украины, которые в Киеве сочли бы полезными, заявил Госдеп.

"Если есть дипломатические шаги, которые мы бы могли предпринять, чтобы украинское правительство сочло их полезными, мы готовы предпринять их. При этом российские намерения остаются ясными, судя по тому, что происходит на местах", — сообщили РИА "Новости" в ведомстве в ответ на просьбу прокомментировать жалобу Владимира Зеленского о том, что Запад недостаточно вовлечён в ситуацию вокруг Украины.