В Загребе эвакуировали 150 человек из зоны падения военного беспилотника Украины
Сейчас на этом месте хорватские спецслужбы собирают остатки упавшего объекта. Работы могут продлиться до утра 13 марта.
В хорватском Загребе собирают остатки упавшего ранее украинского беспилотника. Из соображений безопасности эвакуировали 150 человек, проживающих в расположенном рядом общежитии. Об этом сообщает ХИНА.
Как уточняется, работы продлятся до конца дня, а возможно, продолжатся утром 13 марта. Эвакуированным студентам власти предоставили временное место пребывания.
Ранее сообщалось, что ночью 11 марта в столице Хорватии упал неопознанный объект. После его приземления прогремел мощный взрыв, а на месте падения осталась глубокая воронка шириной три метра. Позднее в Правительстве Хорватии заявили, что неустановленный объект, потерпевший крушение в Загребе, является беспилотным летательным аппаратом военного типа. Мэр Загреба Томислав Томашевич заявил, что при падении летательного аппарата чудом никто не пострадал. Позже стало известно, что это беспилотник Ту-141 "Стриж", запущенный с территории Украины.
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