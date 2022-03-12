В Загребе эвакуировали 150 человек из зоны падения военного беспилотника Украины

Сейчас на этом месте хорватские спецслужбы собирают остатки упавшего объекта. Работы могут продлиться до утра 13 марта.

В хорватском Загребе собирают остатки упавшего ранее украинского беспилотника. Из соображений безопасности эвакуировали 150 человек, проживающих в расположенном рядом общежитии. Об этом сообщает ХИНА.