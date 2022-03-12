Spiegel: Чем жёстче санкции против России, тем глубже трещины в европейском единстве
Версальский саммит. Фото © Facebook / Présidence française du Conseil de l’Union européenne
Разлад между странами ЕС был виден на саммите в Версале, где они не смогли договориться о новых ограничениях и прийти к консенсусу по поводу приёма в организацию Украины.
По мнению обозревателя немецкого журнала Spiegel Маркуса Беккера, чем дольше сохраняются введённые в отношении России санкции, тем более заметным становится раскол внутри Европы.
Журналист отметил, что прошедший 10–11 марта саммит ЕС в Версале показал определённый разлад между странами-членами. Они не смогли договориться о новых антироссийских ограничениях и прийти к консенсусу по поводу приёма в организацию Украины.
"Чем больше людей гибнет и чем сильнее западные санкции бьют по самому ЕС, тем больше трещин на европейском фронте", — говорится в статье.
По итогу обсуждения члены сообщества пришли лишь к тому, что Киев должен пройти все процедуры для членства в Евросоюзе. При этом они не готовы предоставить Незалежной никаких преференций, как это просили страны Восточной Европы. Кроме того, на Западе также отказали и в другом требовании восточных членов ЕС, касающегося прекращения поставок российских энергоносителей.
"Премьер-министр Люксембурга Беттель даже неявно обвинил сторонников ужесточения санкций против России в том, что они хотят свалить законопроект на чистых доноров ЕС", — заметил публицист.
Как уже писал Лайф, санкции и прочие ограничения вводятся против России в связи с тем, что 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад уже давно вводит антироссийские ограничения и продолжил бы это делать даже без событий на Украине. Лайф следит за развитием событий.