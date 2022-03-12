Spiegel: Чем жёстче санкции против России, тем глубже трещины в европейском единстве

Разлад между странами ЕС был виден на саммите в Версале, где они не смогли договориться о новых ограничениях и прийти к консенсусу по поводу приёма в организацию Украины.

По мнению обозревателя немецкого журнала Spiegel Маркуса Беккера, чем дольше сохраняются введённые в отношении России санкции, тем более заметным становится раскол внутри Европы.

Журналист отметил, что прошедший 10–11 марта саммит ЕС в Версале показал определённый разлад между странами-членами. Они не смогли договориться о новых антироссийских ограничениях и прийти к консенсусу по поводу приёма в организацию Украины.

"Чем больше людей гибнет и чем сильнее западные санкции бьют по самому ЕС, тем больше трещин на европейском фронте", — говорится в статье.

По итогу обсуждения члены сообщества пришли лишь к тому, что Киев должен пройти все процедуры для членства в Евросоюзе. При этом они не готовы предоставить Незалежной никаких преференций, как это просили страны Восточной Европы. Кроме того, на Западе также отказали и в другом требовании восточных членов ЕС, касающегося прекращения поставок российских энергоносителей.