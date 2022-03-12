Минобороны РФ: В ряде городов Украины гуманитарная ситуация стала катастрофической

Россия пытается помочь мирному населению. Только за последние сутки в освобождённых районах передали 264 тонны предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания.

"Гуманитарная ситуация на Украине, к сожалению, продолжает стремительно ухудшаться, а в отдельных городах достигла катастрофических масштабов", — сказал Мизинцев.

По его словам, РФ пытается исправить положение. Так, в страну уже доставлено 1935 тонн гуманитарного груза, проведено 237 гуманитарных акций. В частности, за истекшие сутки в Киевской, Запорожской, Харьковской и Черниговской областях провели 22 акции, в ходе которых гражданским передали 264 тонны предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания.