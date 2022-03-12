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Опубликовано 12 марта 2022, 18:42

Минобороны РФ: В ряде городов Украины гуманитарная ситуация стала катастрофической

Россия пытается помочь мирному населению. Только за последние сутки в освобождённых районах передали 264 тонны предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания.

Гуманитарная ситуация в некоторых городах Украины стала катастрофической, заявил на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Гуманитарная ситуация на Украине, к сожалению, продолжает стремительно ухудшаться, а в отдельных городах достигла катастрофических масштабов", — сказал Мизинцев.

По его словам, РФ пытается исправить положение. Так, в страну уже доставлено 1935 тонн гуманитарного груза, проведено 237 гуманитарных акций. В частности, за истекшие сутки в Киевской, Запорожской, Харьковской и Черниговской областях провели 22 акции, в ходе которых гражданским передали 264 тонны предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания.

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Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий.

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Getty Images / Alona_Nikolaievych / Ukrinform/NurPhoto

Андрей Бражников
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