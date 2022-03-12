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12 марта, 18:53

Соучредитель ГК "Черноголовка" рассказал об импортозамещении в сфере газировки в России

По словам Алексея Четвергова, есть ряд ингредиентов, которые компания поставляет из-за рубежа, но значимая доля их идёт из Азии.

Соучредитель ГК "Черноголовка" Алексей Четвергов рассказал о работе компании. Видео предоставлено Лайфу пресс-службой ГК "Черноголовка"

Соучредитель ГК "Черноголовка" Алексей Четвергов заявил, что большинство составляющих для газированных напитков производятся в России. При этом значимая часть зарубежных составляющих напитков присылается из Азии. Комментарий Четвергова предоставила Лайфу пресс-служба компании.

"В значительной мере сырьевая часть у нас в России — многие напитки мы делаем сами на натуральной основе. Тархун везём из Армении, например. Тем не менее, да, есть ряд ингредиентов, которые мы поставляем из-за рубежа, но значимая доля их идёт из Азии", — сказал он.

При этом, как утверждает Четвергов, есть западные компании, которые уже производят значимую долю ароматизаторов в России.

"Поэтому пока мы надеемся, что сложностей не будет", — добавил соучредитель ГК "Черноголовка".

В свою очередь начальник службы качества компании "Черноголовка" Светлана Терентьева заметила, что помимо традиционных качественных напитков предприятие работает над разработкой новых товаров.

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Как сообщал Лайф, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. Так, Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Маstercard в России. Разработчик компьютерных игр CD Projekt RED остановил продажи в РФ и Белоруссии. Также компания PepsiCo решила приостановить продажу напитков в России.

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Пресс-служба ГК "Черноголовка"

Иван Косицын

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