Соучредитель ГК "Черноголовка" рассказал об импортозамещении в сфере газировки в России
По словам Алексея Четвергова, есть ряд ингредиентов, которые компания поставляет из-за рубежа, но значимая доля их идёт из Азии.
Соучредитель ГК "Черноголовка" Алексей Четвергов рассказал о работе компании. Видео предоставлено Лайфу пресс-службой ГК "Черноголовка"
Соучредитель ГК "Черноголовка" Алексей Четвергов заявил, что большинство составляющих для газированных напитков производятся в России. При этом значимая часть зарубежных составляющих напитков присылается из Азии. Комментарий Четвергова предоставила Лайфу пресс-служба компании.
"В значительной мере сырьевая часть у нас в России — многие напитки мы делаем сами на натуральной основе. Тархун везём из Армении, например. Тем не менее, да, есть ряд ингредиентов, которые мы поставляем из-за рубежа, но значимая доля их идёт из Азии", — сказал он.
При этом, как утверждает Четвергов, есть западные компании, которые уже производят значимую долю ароматизаторов в России.
"Поэтому пока мы надеемся, что сложностей не будет", — добавил соучредитель ГК "Черноголовка".
В свою очередь начальник службы качества компании "Черноголовка" Светлана Терентьева заметила, что помимо традиционных качественных напитков предприятие работает над разработкой новых товаров.
Как сообщал Лайф, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. Так, Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Маstercard в России. Разработчик компьютерных игр CD Projekt RED остановил продажи в РФ и Белоруссии. Также компания PepsiCo решила приостановить продажу напитков в России.
Пресс-служба ГК "Черноголовка"