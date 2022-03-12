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Регион
Опубликовано 12 марта 2022, 18:59

Минобороны обвинило СБУ в "охоте" на желающих эвакуироваться в Россию

Как отметили в ведомстве, украинцев постоянно принуждают оправдываться за их стремление получить защиту в РФ.

Подразделения Службы безопасности Украины (СБУ) получили приказ проводить массовые тотальные проверки, задержания и аресты тех, кто хочет эвакуироваться с Украины в Россию. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Нами достоверно установлено, что подразделения СБУ получили строжайшие указания круглосуточно выявлять все звонки, проводить массовые тотальные проверки, задержания и аресты, обыски и допросы. Людей постоянно принуждают оправдываться за их стремление получить защиту в России", — отметил он.

В связи с "охотой" всех обращающихся к России украинцев начали инструктировать, чтобы они немедленно уничтожали все возможные контакты, исходящие звонки и сообщения, которые могут позволить даже малейшим образом выдать их желание эвакуироваться.

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Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Андрей Бражников
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