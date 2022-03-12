Минобороны обвинило СБУ в "охоте" на желающих эвакуироваться в Россию
Как отметили в ведомстве, украинцев постоянно принуждают оправдываться за их стремление получить защиту в РФ.
Подразделения Службы безопасности Украины (СБУ) получили приказ проводить массовые тотальные проверки, задержания и аресты тех, кто хочет эвакуироваться с Украины в Россию. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Нами достоверно установлено, что подразделения СБУ получили строжайшие указания круглосуточно выявлять все звонки, проводить массовые тотальные проверки, задержания и аресты, обыски и допросы. Людей постоянно принуждают оправдываться за их стремление получить защиту в России", — отметил он.
В связи с "охотой" всех обращающихся к России украинцев начали инструктировать, чтобы они немедленно уничтожали все возможные контакты, исходящие звонки и сообщения, которые могут позволить даже малейшим образом выдать их желание эвакуироваться.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий.
ТАСС / Михаил Терещенко