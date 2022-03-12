Минобороны обвинило СБУ в "охоте" на желающих эвакуироваться в Россию

Как отметили в ведомстве, украинцев постоянно принуждают оправдываться за их стремление получить защиту в РФ.

Подразделения Службы безопасности Украины (СБУ) получили приказ проводить массовые тотальные проверки, задержания и аресты тех, кто хочет эвакуироваться с Украины в Россию. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Нами достоверно установлено, что подразделения СБУ получили строжайшие указания круглосуточно выявлять все звонки, проводить массовые тотальные проверки, задержания и аресты, обыски и допросы. Людей постоянно принуждают оправдываться за их стремление получить защиту в России", — отметил он.