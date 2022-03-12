МО РФ: Националисты на Украине минируют жилые кварталы и разрушают мосты
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В военном ведомстве отметили, что в результате преступных действий гражданские вынуждены выживать в нечеловеческих условиях — без тепла, водоснабжения и медикаментов.
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что вооружённые формирования националистов на Украине минируют районы с мирным населением, разрушают мосты и дороги, в то время как Киев называет это результатом действий ВС РФ.
"Вооружённые формирования националистов минируют жилые кварталы, разрушают мосты и дороги, уничтожают объекты жизнеобеспечения", — сказал он на брифинге.
Генерал-полковник отметил, что из-за преступных и предательских действий украинских властей мирные граждане вынуждены выживать в нечеловеческих условиях — без тепла, водоснабжения и медикаментов. Они находятся на грани отчаяния, а официальный Киев, зная истинное положение дел на "земле", продолжает цинично через украинские СМИ перекладывать вину за действия националистов на ВС России. Офицер подчеркнул, что рано или поздно мир узнает всю правду об этой трагедии и расскажут ему это сами же мирные жители Украины, которые видят эти бесчинства: минирования, подрывы, оборудование огневых точек в жилых кварталах, больницах, школах, детсадах.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что националисты удерживают сотни тысяч мирных жителей в Мариуполе. По данным военного ведомства, они угрожают людям физической расправой и пресекают любые попытки выхода из города.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий.