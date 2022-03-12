МО РФ: Националисты на Украине минируют жилые кварталы и разрушают мосты

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что вооружённые формирования националистов на Украине минируют районы с мирным населением, разрушают мосты и дороги, в то время как Киев называет это результатом действий ВС РФ.

Генерал-полковник отметил, что из-за преступных и предательских действий украинских властей мирные граждане вынуждены выживать в нечеловеческих условиях — без тепла, водоснабжения и медикаментов. Они находятся на грани отчаяния, а официальный Киев, зная истинное положение дел на "земле", продолжает цинично через украинские СМИ перекладывать вину за действия националистов на ВС России. Офицер подчеркнул, что рано или поздно мир узнает всю правду об этой трагедии и расскажут ему это сами же мирные жители Украины, которые видят эти бесчинства: минирования, подрывы, оборудование огневых точек в жилых кварталах, больницах, школах, детсадах.