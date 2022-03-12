Глава СВР Нарышкин сравнил западную технологию полуправды с геббельсовским приёмом
По его словам, довольно скоро обнаруживается ложь в использовании полуправды, после чего появляется недоверие к источнику той информации, которая использовалась для оказания влияния на людей.
Председатель Российского исторического общества (РИО), глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что технология воздействия на умы людей при помощи полуправды, которая существует на Западе, является банальным геббельсовским приёмом пропаганды, действие которого будет весьма коротким. Об этом он рассказал в эфире Первого канала.
"Знаете, сейчас вот на Западе существует такой термин и даже технология полуправды, когда на аудиторию оказывается очень сильное эмоциональное воздействие, люди доводятся до состояния, я бы сказал, экзальтации вместо разумных доводов. Но при ближайшем рассмотрении такой приём коммуникации является не чем иным, как таким банальным геббельсовским приёмом", — отметил Нарышкин.
По его словам, эффект от такого приёма длится недолго. Кроме того, глава СВР добавил, что довольно скоро обнаруживается ложь в использовании полуправды, после чего доверие к источнику информации, использовавшейся для оказания влияния на сознание человека или даже целого общества, пропадает.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Однако военная операция стала причиной появления огромного количества фейков и безосновательных обвинений в адрес России, которые, как правило, не соответствуют действительности. Лайф следит за развитием событий.
ТАСС / Антон Новодережкин