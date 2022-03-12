Глава СВР Нарышкин сравнил западную технологию полуправды с геббельсовским приёмом

Председатель Российского исторического общества (РИО), глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что технология воздействия на умы людей при помощи полуправды, которая существует на Западе, является банальным геббельсовским приёмом пропаганды, действие которого будет весьма коротким. Об этом он рассказал в эфире Первого канала.

"Знаете, сейчас вот на Западе существует такой термин и даже технология полуправды, когда на аудиторию оказывается очень сильное эмоциональное воздействие, люди доводятся до состояния, я бы сказал, экзальтации вместо разумных доводов. Но при ближайшем рассмотрении такой приём коммуникации является не чем иным, как таким банальным геббельсовским приёмом", — отметил Нарышкин.