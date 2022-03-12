Суд отправил в СИЗО основателя компании Chronopay Павла Врублевского

Сообщается, что суд заключил Врублевского под стражу на ближайшие два месяца. Таким образом, в СИЗО он проведёт как минимум до 11 мая 2022 года. Уголовное дело против основателя международной компании заведено по статьям "Мошенничество" и "Кража".