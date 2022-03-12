Суд отправил в СИЗО основателя компании Chronopay Павла Врублевского
Уголовное дело в отношении предпринимателя возбуждено по статьям "Мошенничество" и "Кража".
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Мещанский районный суд города Москвы избрал основателю и директору международной компании Chronopay Павлу Врублевскому меру пресечения. Об этом информирует телеграм-канал Московских судов общей юрисдикции.
Сообщается, что суд заключил Врублевского под стражу на ближайшие два месяца. Таким образом, в СИЗО он проведёт как минимум до 11 мая 2022 года. Уголовное дело против основателя международной компании заведено по статьям "Мошенничество" и "Кража".
Напомним, 10 марта основателя компании Chronopay Врублевского задержали по делу о мошенничестве. Других подробностей его дела не приводится.