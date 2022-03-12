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12 марта, 19:47

Суд отправил в СИЗО основателя компании Chronopay Павла Врублевского

Уголовное дело в отношении предпринимателя возбуждено по статьям "Мошенничество" и "Кража".

<p>Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/moscowcourts/1063?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Московские суды общей юрисдикции</a></p>

Обложка © Telegram / Московские суды общей юрисдикции

Мещанский районный суд города Москвы избрал основателю и директору международной компании Chronopay Павлу Врублевскому меру пресечения. Об этом информирует телеграм-канал Московских судов общей юрисдикции.

Сообщается, что суд заключил Врублевского под стражу на ближайшие два месяца. Таким образом, в СИЗО он проведёт как минимум до 11 мая 2022 года. Уголовное дело против основателя международной компании заведено по статьям "Мошенничество" и "Кража".

Напомним, 10 марта основателя компании Chronopay Врублевского задержали по делу о мошенничестве. Других подробностей его дела не приводится.

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