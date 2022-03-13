Reuters: США поставят Украине противотанковые и зенитные системы

Перед этим американский президент Джо Байден одобрил предоставление Киеву военной поддержки в размере 200 миллионов долларов.

Новый пакет военной помощи Соединённых Штатов предусматривает поставку Украине противотанковых и зенитных систем, а также стрелкового оружия. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на представителя американских властей.