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Опубликовано 12 марта 2022, 21:08

Reuters: США поставят Украине противотанковые и зенитные системы

Перед этим американский президент Джо Байден одобрил предоставление Киеву военной поддержки в размере 200 миллионов долларов.

Новый пакет военной помощи Соединённых Штатов предусматривает поставку Украине противотанковых и зенитных систем, а также стрелкового оружия. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на представителя американских властей.

Отметим, что речь идёт о пакете на сумму до 200 миллионов долларов. Об одобрении очередной военной помощи Киеву было объявлено ранее в субботу.

Байден одобрил предоставление Украине военной помощи в размере $200 млн
Байден одобрил предоставление Украине военной помощи в размере $200 млн

В конце февраля Вашингтон выделил Киеву немедленную военную помощь в размере до 350 миллионов долларов. По данным NBC, в рамках этого пакета США передали Украине несколько сотен переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger, а также противотанковые ракетные комплексы Javelin и боеприпасы. Лайф также писал, что Конгресс США согласовал выделение $13,6 млрд на помощь Украине. Утверждение бюджета шло в течение нескольких месяцев. Парламенту приходилось принимать инициативы о временном финансировании федерального правительства, чтобы госорганы продолжали работать.

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ТАСС / AP / Pavlo Palamarchuk

Иван Косицын
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