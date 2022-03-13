Das Erste: В ФРГ спрогнозировали последствия отказа от российского газа

Отказ от импорта российского газа может грозить Германии переносом производства за рубеж и дефицитом топлива для отопления. Об этом говорится в статье журналиста Веры Вольфсккампф для издания Das Erste.

По словам автора, к обретению ФРГ независимости от российских энергоносителей ведут лишь два пути: резкое прекращение поставок или полная замена российского топлива. При этом второй вариант займёт некоторое время, отмечает журналист. Публицист также заявила, что без объёмных вложений у Европы не получится отказаться от российского сырья, составляющего 40% от всего потребления на континенте.

Как рассказал экономист Георг Захманн, поставками природного газа из других стран можно заменить лишь половину этого объёма. Но сейчас нет такой возможности: в Германии ещё нет терминалов для приёма сжиженного топлива, а на их строительство уйдёт несколько лет. Захманн подчеркнул, что вторую половину российских поставок вообще не удастся заменить, поэтому придётся экономить.

"Если мы снизим температуру на один градус, мы сэкономим 7,5 процента газа, используемого для отопления", — пояснил специалист, ссылаясь на расчёты Международного энергетического агентства.