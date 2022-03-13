Das Erste: В ФРГ спрогнозировали последствия отказа от российского газа
По словам журналиста Веры Вольфсккампф, Германия может стать независимой от российских энергоносителей двумя способами.
Отказ от импорта российского газа может грозить Германии переносом производства за рубеж и дефицитом топлива для отопления. Об этом говорится в статье журналиста Веры Вольфсккампф для издания Das Erste.
По словам автора, к обретению ФРГ независимости от российских энергоносителей ведут лишь два пути: резкое прекращение поставок или полная замена российского топлива. При этом второй вариант займёт некоторое время, отмечает журналист. Публицист также заявила, что без объёмных вложений у Европы не получится отказаться от российского сырья, составляющего 40% от всего потребления на континенте.
Как рассказал экономист Георг Захманн, поставками природного газа из других стран можно заменить лишь половину этого объёма. Но сейчас нет такой возможности: в Германии ещё нет терминалов для приёма сжиженного топлива, а на их строительство уйдёт несколько лет. Захманн подчеркнул, что вторую половину российских поставок вообще не удастся заменить, поэтому придётся экономить.
"Если мы снизим температуру на один градус, мы сэкономим 7,5 процента газа, используемого для отопления", — пояснил специалист, ссылаясь на расчёты Международного энергетического агентства.
Экономист добавил, что сильнее всего последствия кризиса ощутит бизнес. Так, часть предприятий может даже переехать из Германии. При этом в качестве временной альтернативы газу называются нефть и уголь. Отмечается, что некоторые немецкие политики выступают против отказа от атомной энергетики, однако у федеральных властей на этот счёт противоположное мнение. Помимо этого, в нынешней ситуации вырастет стоимость электричества и отопления, поэтому властям придётся поддержать граждан с низкими доходами.
Ранее Еврокомиссия предложила план полного отказа от покупки угля, нефти и газа из России до 2030 года. Кроме того, ведомство обнародовало документ по сокращению зависимости от поставок российского голубого топлива на 67% до конца 2022 года. Данные меры приняты в связи с российской "Операцией Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
ТАСС / Пётр Ковалёв