Вучич пожаловался на внешнее давление на Сербию из-за авиасообщения с Россией
Из-за этого, по словам политика, число авиарейсов в РФ будет сокращено до одного в сутки. При этом он отметил, что многие страны выполняют гораздо больше полётов в Россию, но к ним претензий нет.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград подвергается внешнему давлению из-за активного авиасообщения с Россией, которое принуждает к сокращению числа рейсов между странами. Стоит отметить, что национальный сербский перевозчик Air Serbia является единственной европейской авиакомпанией, которая продолжает выполнять регулярные авиаперелёты в РФ.
"Нам говорят: вы зарабатываете на украинской крови и так далее. А мы имеем два вместо одного рейса. При этом не трогают тех, кто в НАТО, частично в Европе и Азии имеет в 30 раз больше рейсов, чем мы. Например, Турция, и это их собственное решение", — сказал Вучич в эфире TV Pink.
По словам главы государства, страны Персидского залива имеют гораздо более широкое авиасообщение с Россией, однако к ним также нет никаких претензий, поскольку они являются поставщиками нефти. Также сербский лидер добавил, что из-за давления Запада число авиарейсов в Россию будет сокращено.
"Нет проблем, вернём на старый уровень, будет один рейс в сутки. Чтобы никто не сказал, что мы зарабатываем", — эмоционально продолжил Вучич, отметив, что соответствующее решение будет принято к дате, когда у людей нет купленных авиабилетов.
Ранее Вучич заявлял, что позиция Сербии по отказу от антироссийских санкций остаётся неизменной. При этом он отметил, что кризис из-за военной "Операции Z" драматично отражается и на его стране, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.
ТАСС / AP / Darko Vojinovic