Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград подвергается внешнему давлению из-за активного авиасообщения с Россией, которое принуждает к сокращению числа рейсов между странами. Стоит отметить, что национальный сербский перевозчик Air Serbia является единственной европейской авиакомпанией, которая продолжает выполнять регулярные авиаперелёты в РФ.

"Нам говорят: вы зарабатываете на украинской крови и так далее. А мы имеем два вместо одного рейса. При этом не трогают тех, кто в НАТО, частично в Европе и Азии имеет в 30 раз больше рейсов, чем мы. Например, Турция, и это их собственное решение", — сказал Вучич в эфире TV Pink.

По словам главы государства, страны Персидского залива имеют гораздо более широкое авиасообщение с Россией, однако к ним также нет никаких претензий, поскольку они являются поставщиками нефти. Также сербский лидер добавил, что из-за давления Запада число авиарейсов в Россию будет сокращено.

"Нет проблем, вернём на старый уровень, будет один рейс в сутки. Чтобы никто не сказал, что мы зарабатываем", — эмоционально продолжил Вучич, отметив, что соответствующее решение будет принято к дате, когда у людей нет купленных авиабилетов.