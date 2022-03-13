Эксперт Иванов перечислил самые безопасные мессенджеры

В большинстве популярных мессенджеров сегодня используется так называемое сквозное шифрование, которое предполагает создание криптографических ключей в момент соединения, а также их хранение на самом устройстве, а не у владельца платформы. Однако даже среди современных приложений можно выделить несколько наиболее безопасных, рассказал агентству "Прайм" директор по продуктовой стратегии группы Т1 Сергей Иванов.

По словам эксперта, в первую очередь это мессенджеры, в которых обмен сообщениями идёт без подключения к Интернету, а при помощи протоколов Bluetooth и Wi-Fi. Среди таких приложений выделяются FireChat, Bridgefy и Serval Mesh.

Вторая группа, по словам Иванова, это служебные мессенджеры, созданные для помощи в решении внутренних задач организации. Как правило, их защита усилена дополнительными корпоративными мерами безопасности.

"И, наконец, сравнительно безопасны малопопулярные мессенджеры: хакерам неинтересно взламывать их защиту, чтобы получить доступ к аккаунтам всего нескольких сотен человек", — заключил специалист.