Финансист Бабин назвал подходящую для краткосрочных и среднесрочных инвестиций валюту

Для краткосрочных и среднесрочных инвестиций в нынешнее время вполне подойдёт китайский юань. Это связано с тем, что юань является одной из ключевых развивающихся валют, объёмы торгов которой на бирже уже растут, рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

По словам финансиста, экономика Китая — вторая по величине после США. По внешнеторговому обороту КНР также занимает второе место после Штатов, а для России Поднебесная является крупнейшим партнёром в международной торговле.

"На фоне жёстких антироссийских санкций и ограничений, а также добровольного отказа многих внешнеторговых контрагентов от взаимодействия с нашими компаниями ожидается увеличение объёма торговых операций между Россией и КНР, в том числе взаимных расчётов в юанях и рублях. Это повышает актуальность китайской валюты для российских инвесторов", — отметил специалист в беседе с агентством "Прайм".

К плюсам китайской национальной валюты Бабин отнёс возможность дальнейшего увеличения ликвидности и складывающуюся благоприятно для дальнейшего наращивания экономических связей ситуацию в мире. Среди минусов — риск длительного снижения курса юаня к другим валютам на фоне зависимости от торговли сырьём и геополитики. При этом для долгосрочных вложений эксперт рекомендует присмотреться к японской иене и швейцарскому франку.