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12 марта, 23:50

Минпромторг РФ потребовал от металлургических компаний ограничить наценку на продукцию

Как отметил замглавы ведомства Виктор Евтухов, размер максимальной наценки должен опуститься до уровня 20–25%.

<p>Обложка © ТАСС / Донат Сорокин</p>

Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Минпромторг РФ потребовал от металлургических компаний оставить наценку при продаже стальной продукции на внутреннем рынке на уровне 20–25%. Об этом участникам рынка на совещании 10 марта заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов, передаёт ТАСС.

"Цены, которые сегодня установлены на основные виды металлопродукции, нас не устраивают. Цены должны быть опущены. <...> Максимальная наценка, которую мы можем вам разрешить, — 20%, может быть, 25%. <...> Цены должны быть снижены значительно. Поэтому я прошу себестоимость... прошу всё пересчитать и выйти с консолидированным предложением", — обратился Евтухов к участникам встречи.

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Также он сообщил, что российским металлургическим компаниям нужно будет предоставить в Минпромторг списки своих контрагентов, не являющихся конечными потребителями, и перезаключить все контракты, в том числе и те, что были заключены на этот год. В том случае, если участники отрасли не пойдут на ограничение маржи, цены на металлургическую продукцию будет устанавливать правительство, добавил Евтухов.

Ранее Лайф писал, что в Российском топливном союзе оценили вероятность снижения розничных цен на бензин.

Иван Косицын

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