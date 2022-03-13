Минпромторг РФ потребовал от металлургических компаний ограничить наценку на продукцию

Минпромторг РФ потребовал от металлургических компаний оставить наценку при продаже стальной продукции на внутреннем рынке на уровне 20–25%. Об этом участникам рынка на совещании 10 марта заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов, передаёт ТАСС.

"Цены, которые сегодня установлены на основные виды металлопродукции, нас не устраивают. Цены должны быть опущены. <...> Максимальная наценка, которую мы можем вам разрешить, — 20%, может быть, 25%. <...> Цены должны быть снижены значительно. Поэтому я прошу себестоимость... прошу всё пересчитать и выйти с консолидированным предложением", — обратился Евтухов к участникам встречи.

Также он сообщил, что российским металлургическим компаниям нужно будет предоставить в Минпромторг списки своих контрагентов, не являющихся конечными потребителями, и перезаключить все контракты, в том числе и те, что были заключены на этот год. В том случае, если участники отрасли не пойдут на ограничение маржи, цены на металлургическую продукцию будет устанавливать правительство, добавил Евтухов.