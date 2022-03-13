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12 марта, 23:14

Несколько ракет упало вблизи Генконсульства США в Ираке

В целях безопасности авиационные власти приостановили полёты в регионе. Информации о пострадавших и жертвах не поступало.

Момент ракетного удара в городе Эрбиль на севере Ирака. Видео © Twitter / Julian Röpcke, The RAGE X - Conflict News

Несколько ракет упало вблизи здания американского генконсульства в иракском городе Эрбиль. Об этом сообщило Национальное информационное агентство Ирака.

По данным издания, всего было не менее трёх взрывов, в городе звучат сирены. Также в целях безопасности авиавласти приостановили полёты в регионе. Данных о жертвах и каких-либо разрушениях в результате ракетного удара не поступало.

Американская военная база в Ираке подверглась ракетному обстрелу

Американская военная база в Ираке подверглась ракетному обстрелу

В сентябре прошлого года сообщалось, что по меньшей мере три ракеты упали у международного аэропорта Эрбиля. Как писали СМИ, снаряды попали на территорию, где размещены военнослужащие США.

Обложка ©

Twitter / Julian Röpcke, The RAGE X - Conflict News

Максим Плетнёв

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