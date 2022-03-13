Несколько ракет упало вблизи Генконсульства США в Ираке

Момент ракетного удара в городе Эрбиль на севере Ирака. Видео © Twitter / Julian Röpcke, The RAGE X - Conflict News

Несколько ракет упало вблизи здания американского генконсульства в иракском городе Эрбиль. Об этом сообщило Национальное информационное агентство Ирака.

По данным издания, всего было не менее трёх взрывов, в городе звучат сирены. Также в целях безопасности авиавласти приостановили полёты в регионе. Данных о жертвах и каких-либо разрушениях в результате ракетного удара не поступало.