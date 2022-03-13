Несколько ракет упало вблизи Генконсульства США в Ираке
В целях безопасности авиационные власти приостановили полёты в регионе. Информации о пострадавших и жертвах не поступало.
Момент ракетного удара в городе Эрбиль на севере Ирака. Видео © Twitter / Julian Röpcke, The RAGE X - Conflict News
Несколько ракет упало вблизи здания американского генконсульства в иракском городе Эрбиль. Об этом сообщило Национальное информационное агентство Ирака.
По данным издания, всего было не менее трёх взрывов, в городе звучат сирены. Также в целях безопасности авиавласти приостановили полёты в регионе. Данных о жертвах и каких-либо разрушениях в результате ракетного удара не поступало.
В сентябре прошлого года сообщалось, что по меньшей мере три ракеты упали у международного аэропорта Эрбиля. Как писали СМИ, снаряды попали на территорию, где размещены военнослужащие США.
Twitter / Julian Röpcke, The RAGE X - Conflict News