Рогозин заявил, что жадность западных брендов заставит их вернуться в Россию
При этом, как уточнил глава "Роскосмоса", всем иностранным компаниям в РФ места не хватит.
Жадность западных компаний, которые покинули российский рынок из-за осуждения военной спецоперации по защите Донбасса, перевесит их русофобию, а результатом будет их возвращение в Россию. Такое мнение высказал глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, добавив при этом, что всем иностранным компаниям места в стране вряд ли хватит.
"Срок возвращения в Россию западных брендов и компаний зависит от того, что перевесит на весах: русофобия или жадность. Думаю, все со мной согласитесь: жадность в итоге победит. Да вот только места всем не хватит", — написал Рогозин в своём телеграм-канале.
Ранее Рогозин заявил, что "Роскосмос" уже нанёс Западу ущерб в размере 12 миллиардов долларов, ответив на антироссийские санкции отменой поставок и отказом от запуска спутников OneWeb.
Как сообщал Лайф, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. Так, разработчики компьютерных игр CD Projekt RED, Activision Blizzard, Electronic Arts и Ubisoft остановили продажи в РФ. Магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group. Также о приостановке деятельности объявила сеть строительных и хозяйственных магазинов OBI. Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, приняла аналогичное решение. Кроме того, Coca-Cola и PepsiCo решили приостановить продажу напитков, а Starbucks сообщил о приостановке работы в РФ.
ТАСС / Сергей Савостьянов