Рогозин заявил, что жадность западных брендов заставит их вернуться в Россию

При этом, как уточнил глава "Роскосмоса", всем иностранным компаниям в РФ места не хватит.

Жадность западных компаний, которые покинули российский рынок из-за осуждения военной спецоперации по защите Донбасса, перевесит их русофобию, а результатом будет их возвращение в Россию. Такое мнение высказал глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, добавив при этом, что всем иностранным компаниям места в стране вряд ли хватит.

"Срок возвращения в Россию западных брендов и компаний зависит от того, что перевесит на весах: русофобия или жадность. Думаю, все со мной согласитесь: жадность в итоге победит. Да вот только места всем не хватит", — написал Рогозин в своём телеграм-канале.