Вучич признался, что согласился бы покупать российский газ по $400 за тысячу кубометров

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что охотно бы согласился на покупку российского газа по цене $400 за тысячу кубометров после завершения нынешнего контракта, срок действия которого выходит до начала грядущего лета.

"Газ такой дорогой, что дороже быть не может. Мы счастливы, когда у нас цена газа снижается до $1600. А вы понимаете, что я не хотел, когда ехал к [президенту РФ Владимиру] Путину, принять цену $400! Если бы мне сейчас дали долгосрочную цену по $400, подписал бы [контракт] обеими руками", — заявил Вучич в эфире TV Pink.

Сегодня Сербия получает российский газ по $270 за тысячу кубометров согласно договору с "Газпромом" от ноября прошлого года, который действует до конца мая. Следующий контракт с российской стороной планируют подписать сразу на 10 лет.