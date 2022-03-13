Премьер Украины заверил, что в стране достаточно запасов продуктов на ближайшие месяцы
Как отметил Денис Шмыгаль, правительство на время военного положения запретило или ограничило экспорт критически важных для продовольственной безопасности товаров.
Украина на ближайшие несколько месяцев обеспечена основными продуктами питания, однако властям стоит задуматься о будущем. Об этом заявил глава украинского кабмина Денис Шмыгаль.
"Правительство на время военного положения запретило или ограничило экспорт критически важных для продовольственной безопасности товаров. Речь о пшенице, гречке, мясе, яйцах, масле, сахаре и т.д. Пока балансы свидетельствуют, что Украина обеспечена основными продуктами питания на ближайшие месяцы. Но мы должны думать и о будущем", — пояснил премьер.
Шмыгаль добавил, что в нынешней ситуации власти страны внедряют план поддержки посевной кампании, реализация которой уже в ближайшее время начнётся в тех районах, где это возможно.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий.
ТАСС / EPA