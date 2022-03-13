Премьер Украины заверил, что в стране достаточно запасов продуктов на ближайшие месяцы

Украина на ближайшие несколько месяцев обеспечена основными продуктами питания, однако властям стоит задуматься о будущем. Об этом заявил глава украинского кабмина Денис Шмыгаль.

"Правительство на время военного положения запретило или ограничило экспорт критически важных для продовольственной безопасности товаров. Речь о пшенице, гречке, мясе, яйцах, масле, сахаре и т.д. Пока балансы свидетельствуют, что Украина обеспечена основными продуктами питания на ближайшие месяцы. Но мы должны думать и о будущем", — пояснил премьер.