IT-специалист Вураско объяснил, может ли очередное обновление превратить смартфон в "кирпич"

На фоне санкций, которые Запад ввёл против России, некоторые иностранные IT-компании приостановили свою работу в нашей стране. При этом устройствами, которые были произведены этими предприятиями, россияне продолжают активно пользоваться. В такой ситуации у владельцев гаджетов есть опасения, что из-за рубежа может прийти файл с обновлением, который нарушит работу их устройств. Стоит ли в действительности бояться такого сценария, рассказал руководитель отдела анализа цифровых угроз компании Infosecurity Александр Вураско.

Эксперт утверждает, что на данный момент нет оснований для такого беспокойства. По его мнению, проблема является надуманной, а девайсы можно спокойно обновлять, не опасаясь, что они в одночасье превратятся в "кирпичи". При этом, как рассказал Вураско, если компания-производитель всё же захочет вывести из строя гаджет, то произойти это может в любой момент. Больше всего в такой ситуации уязвимы товары компании Apple, добавил специалист.

"Даже если вы отключите автообновление на своём iPhone, то компания Apple сможет дистанционно подключиться. Они могут, например, без вашего ведома удалять приложения. Тут отключение [функции] обновления смартфона не поможет защититься от вмешательства", — сказал специалист в интервью радио Sputnik.

А вот со смартфонами на операционной системе Android ситуация обстоит иначе. Разработчики этого софта также могут дистанционно повлиять на работу устройств, но отличие в том, что умелый юзер сможет без труда решить возникшие проблемы, установив на смартфон ту или иную программу из скачанного файла.