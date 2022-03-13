Стоматолог Кадькалова рассказала о влиянии коронавируса на зубы
Специалист также поведала, как справиться с влиянием инфекции на зубы и дёсны.
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После перенесённой коронавирусной инфекции у людей часто появляются проблемы с зубами и полостью рта. Об этом рассказала в интервью радио Sputnik врач – стоматолог-терапевт высшей категории Наталия Кадькалова.
"Основное, на что влияет коронавирус, — это микроциркуляция в дёснах. В связи с этим идёт массовый поток пациентов со стоматитами, такого раньше не было. Самое интересное, что лечение этих стоматитов (у пациентов, перенёсших CoViD-19. — Прим. Лайфа) занимает гораздо больше времени, чем у пациентов, которые не переболели CoViD-19", — пояснила медик.
Эксперт добавила, что пациенты также сталкиваются с долгим заживлением дёсен после хирургического вмешательства. Так, у людей, которые переболели ковидом, раны в ротовой полости заживают 10–14 дней вместо стандартных пяти-шести. Кроме того, нередко у таких пациентов расходятся швы, из-за чего хирургические манипуляции приходится вовсе откладывать.
По словам Кадькаловой, стоматологи замечают также, что после ковида у людей часто наблюдается сухость полости рта. Специалисты считают, что коронавирус способен поражать слюнные железы, что делает человека более уязвимым перед другими инфекциями. В связи с этим стоматолог посоветовала перенёсшим коронавирусную инфекцию усилить гигиену полости рта.
Ранее стоматологи предупредили, что из-за неправильной чистки можно остаться без зубов. Оказывается, вовремя менять щётку недостаточно. Чтобы не допускать образования зубного камня, иногда нужна профгигиена и ультразвуковые технологии.
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