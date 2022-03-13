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12 марта, 23:59

Стоматолог Кадькалова рассказала о влиянии коронавируса на зубы

Специалист также поведала, как справиться с влиянием инфекции на зубы и дёсны.

<p>Обложка © Pixabay</p>

Обложка © Pixabay

После перенесённой коронавирусной инфекции у людей часто появляются проблемы с зубами и полостью рта. Об этом рассказала в интервью радио Sputnik врач – стоматолог-терапевт высшей категории Наталия Кадькалова.

"Основное, на что влияет коронавирус, — это микроциркуляция в дёснах. В связи с этим идёт массовый поток пациентов со стоматитами, такого раньше не было. Самое интересное, что лечение этих стоматитов (у пациентов, перенёсших CoViD-19. — Прим. Лайфа) занимает гораздо больше времени, чем у пациентов, которые не переболели CoViD-19", — пояснила медик.

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Эксперт добавила, что пациенты также сталкиваются с долгим заживлением дёсен после хирургического вмешательства. Так, у людей, которые переболели ковидом, раны в ротовой полости заживают 10–14 дней вместо стандартных пяти-шести. Кроме того, нередко у таких пациентов расходятся швы, из-за чего хирургические манипуляции приходится вовсе откладывать.

По словам Кадькаловой, стоматологи замечают также, что после ковида у людей часто наблюдается сухость полости рта. Специалисты считают, что коронавирус способен поражать слюнные железы, что делает человека более уязвимым перед другими инфекциями. В связи с этим стоматолог посоветовала перенёсшим коронавирусную инфекцию усилить гигиену полости рта.

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Юлия Коновалова

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